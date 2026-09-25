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Gündem Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Koç'tan İsrail'e destek veren Avrupa'ya sert tepki
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Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Koç'tan İsrail'e destek veren Avrupa'ya sert tepki

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Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Koç'tan İsrail'e destek veren Avrupa'ya sert tepki

Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Koç, terör devleti İsrail'e destek veren Avrupa'ya sert sözlerle tepki gösterdi.

Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer M. Koç, Gazze'deki savaş ve uluslararası toplumun tutumuna ilişkin sert açıklamalarda bulundu. ABD, İngiltere ve Avrupa Birliği'nin İsrail'e verdiği desteği eleştiren Koç, Batı ülkelerinin tutumunun uluslararası hukuka yönelik güveni zedelediğini savundu. Koç, Avrupa'nın artık ahlaki açıdan inandırıcılığını kaybettiğini söyledi.

Elazığ'da düzenlenen 27. TÜRKONFED İş Dünyası Zirvesinin ilk gününde onur konuşmacısı olarak kürsüye çıkan Ömer Koç, küresel düzende yaşanan değişimlerin yanı sıra Gazze'deki gelişmeleri de değerlendirdi.

Gazze'deki durumu "insanlık trajedisi" olarak nitelendiren Koç, uluslararası hukuk ve bu hukuku korumakla görevli kurumların yaşananlar karşısında etkisiz kaldığını söyledi.

Koç, ABD, İngiltere ve Avrupa Birliği'nin İsrail'e yönelik tutumunu şu sözlerle eleştirdi:

"ABD, İngiltere ve Avrupa Birliği'nin İsrail'i koşulsuz olarak desteklemesi, Batı'nın yüz karası olan bu hunhar soykırımı mümkün kıldı. Maalesef artık Avrupa'nın en ufak bir ahlaki inandırıcılığı kalmamıştır ve bunun da hepimizi etkileyen çok vahim neticeleri olacaktır."

 

"ULUSLARARASI KURUMLARIN ACZİ ORTAYA ÇIKTI"

Koç, Gazze'deki gelişmelerin yalnızca bölgesel bir çatışma olarak değerlendirilemeyeceğini belirterek, yaşananların uluslararası sistemin işleyişi açısından da önemli sonuçlar doğurduğunu söyledi. Uluslararası hukukun ve bu hukuku korumakla görevli kurumların yaşananlar karşısındaki durumuna dikkat çekti.

Koç'un konuşmasının odağında yalnızca Gazze bulunmadı. Küresel ekonomik düzenin değiştiğini belirten Koç, jeopolitik gerilimlerin, ABD-Çin rekabetinin, Avrupa'nın rekabetçilik sorunlarının ve iklim değişikliğinin küresel ekonomi açısından önemli riskler oluşturduğunu söyledi.

Küresel piyasaların istikrarının bölgesel savaşların seyrinden etkileneceğini vurgulayan Koç, Türkiye'nin değişen dünyada üretim kapasitesini güçlendirmesi, teknoloji geliştirmesi ve fikri mülkiyet sahibi bir ekonomik yapıya yönelmesi gerektiğini dile getirdi.

Koç ayrıca kalıcı istikrar için kurum ve kurallarıyla işleyen bir demokrasi ile hukukun üstünlüğünün önemine dikkat çekti.

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