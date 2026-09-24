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Gündem Mehmet Şimşek'ten flaş açıklama! İstifa edecek iddialarına cevap verdi
Gündem

Mehmet Şimşek'ten flaş açıklama! İstifa edecek iddialarına cevap verdi

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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Mehmet Şimşek'ten flaş açıklama! İstifa edecek iddialarına cevap verdi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, son günlerde bazı çevreler tarafından sosyal medyada ve kulislerde dolaşıma sokulan istifa edeceği yönündeki iddialara sert bir dille yanıt verdi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, görevinden istifa edeceği yönünde ortaya atılan iddialara yanıt verdi. İddiaların gerçeği yansıtmadığını belirten Şimşek, "Şahsımla ilgili dolaşıma sokulan istifa iddiaları asılsızdır" ifadelerini kullandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, hakkında ortaya atılan istifa iddialarını kesin bir dille yalanladı ve görevinden ayrılacağı yönündeki ifadelerin asılsız olduğunu açıkladı.

İSTİFA İDDİALARINA YANIT VERDİ

Mehmet Şimşek'ten istifa iddialarına ilişkin açıklama geldi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, hakkında dolaşıma giren ve görevinden ayrılacağı yönündeki iddiaların doğru olmadığını belirtti. Şimşek'in açıklamasıyla birlikte istifa edeceği yönündeki iddialara doğrudan yanıt verilmiş oldu. Bakan Şimşek açıklamasında yalnızca istifa iddiasını yalanlamakla kalmadı, söz konusu haberlerin Türkiye'nin ekonomik istikrarını hedef aldığını da ifade etti.

"İSTİFA İDDİALARI ASILSIZDIR"

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Şahsımla ilgili dolaşıma sokulan istifa iddiaları asılsızdır. Ülkemizin ekonomik istikrarını hedef alan bu tür spekülatif haberlere itibar edilmemelidir." Böylece Şimşek, görevinden istifa edeceği yönündeki iddiaları açık şekilde reddetti.

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