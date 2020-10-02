  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Hentbol: Haftanın programı
Spor

Hentbol: Haftanın programı

- Erkekler Süper Lig ve Kadınlar Süper Lig'de ikinci hafta müsabakaları yapılacak

Yeniakit Publisher
2020-10-02 11:57:41 -
Hentbol: Haftanın programı

İSTANBUL (AA) - Hentbolda Erkekler Süper Lig ile Kadınlar Süper Lig'e ikinci hafta maçlarıyla devam edilecek.

Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, liglerde haftanın programı şöyle:


- Erkekler Süper Lig


Bugün:

17.00 Beşiktaş Aygaz-İzmir Büyükşehir Belediyespor (Süleyman Seba)

Yarın:

12.00 Antalyaspor-Güneysu (Süleyman Evcilmen)

15.00 Nilüfer Belediyespor-MYK Hentbol (Üçevler)

15.00 Köyceğiz Belediyespor-Beykoz Belediyespor (Muğla Menteşe)

5 Ekim Pazartesi:

18.00 Göztepe-İstanbul Üniversitesi (Celal Atik)


Not: Spor Toto-Ümitköy Anadolu İHL Başkent Akademi maçı, ev sahibi takımın oyuncuları ile teknik ekibinden bazı kişilerin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin pozitif çıkması nedeniyle ertelendi.



- Kadınlar Süper Lig


4 Ekim Pazar:

15.00 İzmir Büyükşehir Belediyespor-Konyaaltı Belediyespor (Celal Atik)

15.00 Muratpaşa Belediyespor-Anadolu Üniversitesi (Süleyman Evcilmen)

16.00 Üsküdar Belediyespor-Görele Belediyespor (Çamlıca)

8 Ekim Perşembe:

16.00 Kastamonu Belediyespor-Aksaray Belediyespor (Aksaray)


Not: Elazığ Sosyal Yardımlaşma-Sivas Belediyespor ve Yalıkavak-Yenimahalle Belediyespor müsabakaları, Kovid-19 vakaları nedeniyle ertelendi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Mısır bataklığa sürükleniyor! Onay çıktı
Dünya

Mısır bataklığa sürükleniyor! Onay çıktı

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, IMF ile yapılan 2,7 milyar dolarlık kredi anlaşmasının onaylanmasına karar verdi.
Davutoğlu'ndan kahkaha attıran çıkış: Bunu yapmasaydım, Türkiye krize girerdi
Gündem

Davutoğlu'ndan kahkaha attıran çıkış: Bunu yapmasaydım, Türkiye krize girerdi

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, istifa süreciyle ilgili yaptığı açıklamada güldüren ifadeler kullandı. Davutoğlu, "İstifa etm..
'Tecavüzler ülkesi' karıştı! Hedefte 'Dokunulmaz'lar var
Dünya

'Tecavüzler ülkesi' karıştı! Hedefte 'Dokunulmaz'lar var

"Tecavüzler ülkesi" olarak tanımlanan Hindistan'da kast sisteminin dışında ve altında kabul edilen Dalit (Dokunulmaz) topluluğundan aynı gün..
Satılık 2015 model BMW 5.20i
Satılık 2015 model BMW 5.20i

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay