Hentbol: Haftanın programı
- Erkekler Süper Lig ve Kadınlar Süper Lig'de ikinci hafta müsabakaları yapılacak
İSTANBUL (AA) - Hentbolda Erkekler Süper Lig ile Kadınlar Süper Lig'e ikinci hafta maçlarıyla devam edilecek.
Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, liglerde haftanın programı şöyle:
- Erkekler Süper Lig
Bugün:
17.00 Beşiktaş Aygaz-İzmir Büyükşehir Belediyespor (Süleyman Seba)
Yarın:
12.00 Antalyaspor-Güneysu (Süleyman Evcilmen)
15.00 Nilüfer Belediyespor-MYK Hentbol (Üçevler)
15.00 Köyceğiz Belediyespor-Beykoz Belediyespor (Muğla Menteşe)
5 Ekim Pazartesi:
18.00 Göztepe-İstanbul Üniversitesi (Celal Atik)
Not: Spor Toto-Ümitköy Anadolu İHL Başkent Akademi maçı, ev sahibi takımın oyuncuları ile teknik ekibinden bazı kişilerin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin pozitif çıkması nedeniyle ertelendi.
- Kadınlar Süper Lig
4 Ekim Pazar:
15.00 İzmir Büyükşehir Belediyespor-Konyaaltı Belediyespor (Celal Atik)
15.00 Muratpaşa Belediyespor-Anadolu Üniversitesi (Süleyman Evcilmen)
16.00 Üsküdar Belediyespor-Görele Belediyespor (Çamlıca)
8 Ekim Perşembe:
16.00 Kastamonu Belediyespor-Aksaray Belediyespor (Aksaray)
Not: Elazığ Sosyal Yardımlaşma-Sivas Belediyespor ve Yalıkavak-Yenimahalle Belediyespor müsabakaları, Kovid-19 vakaları nedeniyle ertelendi.