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Dünya Henrique Capriles, Erdoğan ve Trump’ın fotoğrafını paylaşarak çözüm istedi
Dünya

Henrique Capriles, Erdoğan ve Trump’ın fotoğrafını paylaşarak çözüm istedi

İki kere devlet başkanlığı için aday olan Henrique Capriles, toplumsal krizi yaşayan Venezuela için Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump’ın fotoğrafını paylaşarak çözüm çağrısı yaptı.

Yeniakit Publisher
2020-09-02 10:40:00 -
Henrique Capriles, Erdoğan ve Trump’ın fotoğrafını paylaşarak çözüm istedi

Toplumsal krizi yaşayan Venezuela için Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu açıklamalarda bulundu. Çavuşoğlu, Cezayirli mevkidaşı Sadri Bukadum ile basın toplantısı düzenledi.

Çavuşoğlu, Aralık ayında seçime gidecek Venezuela’da muhaliflerin dışarıdan gözlemcilerin seçimi izlemesi ve seçim sürecinin gözlemlenmesi şartını koyduğunu ve Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro yönetiminin bu talebi kabul ettiğini açıkladı.

Reuters konuya ilişkin haber yaptı. Aktarılan haberde Venezuela’da üst düzey iki ismin seçimlere katılması için bazı görüşmelerin yapıldığı öne sürüldü.

Bu isimlerin biri iki kere devlet başkanlığı için aday olan Henrique Capriles ve diğeri de Stalin Gonzalez olduğu ortaya çıktı.

Çavuşoğlu konuya ilişkin Maduro yönetimi ve muhalefetin seçim öncesi anlaştıklarından memnun olduklarını dile getirdi.

Erdoğan ve Trump paylaşımı

Capriles ise uluslararası aktörlerin devreye girerek krizi çözmesi çağrısında bulundu.

Güney Amerika’nın 6 yıldır ekonomik çöküşünü hatırlatan Capriles, 1.5 yıldır da Maduro ile Guaido’nun güç çekişmesinin içinde kaldıklarını ve bunu güvenilir birileriyle çözülmesi gerektiğini vurguladı.

Capriles’in Başkan Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump’ın el sıkıştığı fotoğrafı paylaşması gündem oldu. Capriles fotoğrafı paylaşarak, “İlgilendiğim tek şey Venezuelalılar ve Venezuela’nın özgürlüğüne kavuşması” dedi.


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