Heniyye suikastında İran'ın parmağı var mı? Abdulkadir Selvi'den gündemi sarsacak iddia

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Heniyye suikastının ardındaki İran'ın güvenlik zaaflarını irdeledi. İran'ın artık kendi güvenliğini sağlayamadığını belirten Selvi, İsrail'in İran'ın kalbine sızdığını vurguladı. Selvi, İran Devrim Muhafızları'nın "güvenli ev"inde gerçekleşen suikastın soru işaretlerini artırdığını ifade etti. Selvi, suikastın İran içinden destek almadan yapılamayacağını belirttiği yazısında özetle şunları kaydetti:

"(...) İran, “Benim savunmam Şam’dan, Bağdat’tan, Beyrut’tan başlar” der ama Tahran’ı koruyamıyor. Bence önce Tahran’a baksın. İran artık İran için güvenli değil.

İSRAİL, İRAN’IN KALBİNE SIZMIŞ

Cumhurbaşkanının uçağını düşürecek kadar İsrail, İran’ın kılcal damarlarına kadar sızmış durumda.

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İran Şahı Pehlevi, Mısır’a kaçtıktan sonra, “CIA altımı oymuş ama haberim olmamış” demişti. Bunu tahtıyla, canıyla ödedi.

İsrail, bu denli büyük suikastları ABD desteği olmadan yapamaz. Bu da gösteriyor ki CIA ve MOSSAD, İran’ın kalbine kadar sızmış durumda. İçeride çok önemli isimlere suikastlar düzenleyebiliyorlar.

İRAN CUMHURBAŞKANI

1- Haniye suikastının Tahran’da düzenlenmesi, İran içinden destek almadan olmaz.

2- Suikastın Devrim Muhafızları’nın kullandığı “Güvenli ev”de gerçekleşmesi soru işaretlerini daha çok artırıyor. Demek ki güvenli denilen ev, güvenli değilmiş.

3- Yeni cumhurbaşkanının yemin töreninin düzenlendiği gün, Tahran’da güvenlik seviyesinin en üst düzeyde olması gerekir. Ayrıca Haniye suikastı İran Devrim Muhafızları’nın güvenli konutunda gerçekleşti. Haniye, yemin töreninden sonra Tahran’da kalmış. Belli ki içeriden bu bilgiyi bilen birileri İsrail’e sızdırmış. İran’ın güvenlik konutlarını bilen, içeriden bir kaynak, İsrail’e nokta hedef bildirmiş. (...)"