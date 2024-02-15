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Hem sahtekar hem de yalancısınız! 'Hafız kızımızın katili Ekrem’dir’ desenize hadi

Yeniakit Publisher
2024-02-15 16:57:00 -

Murat Kurum hakkındaki haberleri değerlendiren Karahasanoğlu, İbn-i Haldun Üniversitesi önünde İBB ihmaliyle yaşanan trafik kazasını da hatırlatarak önemli açıklamalarda bulundu.

Erzincan’ın İliç ilçesindeki Anagold Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin Çöpler Altın Madeni tesisinin bulunduğu geniş alanda bugün saat 14.30 sıralarında çökme meydana geldi. Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, çökme sonucu dokuz işçinin toprak altında kaldığını duyurdu.

Yaşanan felaketin ardından muhalefet medyası, suçu Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum'a yıkmaya çalışıp, 5 yılda şehri harap hale getiren CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu savunmak için karalama kampanyası başlattı. Özellikle Yeni Asya'nın, "İzni Murat Kurum vermiş" diyerek, "Madendeki kapasite artırım izninin Murat Kurum'un bakanlığı döneminde verildiği ortaya çıktı" diyerek, akılalmaz bir algı operasyonuna kalkışması büyük tepki çekti.

Akit TV'de Murat Alan'ın sunumu ve Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu'nun yorumuyla ekranlarınıza gelen Manşetlerin Dili'nde, Murat Kurum'u yıpratmaya yönelik skandal haberler de masaya yatırıldı.

Dün, Başakşehir’de bulunan İbn-i Haldun Üniversitesi’nde Hukuk Fakültesi öğrencisi olan Zeynep Cilan, okul önünde bulunan caddeden yolun karşısına geçerken otomobil çarpması sonucu hayatını kaybetti. Öğrenciler cadde üzerinde üstgeçit yapılması yönünde çağrı yaptıkları halde İBB söz konusu çağrılara kulak asmamış ve öğrencilerin canını hiçe saymıştı. Zeynep Cilan'ın vefatının ardından üstgeçidi inat gibi yapmayan İBB'ye tepkiler yağdı.

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Murat Kurum hakkındaki haberleri değerlendiren Karahasanoğlu, yaşanan trafik kazasını da hatırlatarak şunları söyledi:

Bir tane büyük ajans bunun haberini yapmıyor. (Yeni Asya) De ki, "İbn-i Haldun Üniversitesi'nin önündeki trafik kazasında vefat eden kızımızın, hafız kızımızın, imam hatip mezunu kızımızın katili o üstgeçidin yapılmasına onay vermeyen Ekrem İmamoğlu'dur" desene! Diyebiliyor musun? Diyemiyorsun. Ama dindar birisini gördüğün zaman, bu bizim mahallemizden, bir şey yapmaz, şikayet etmez... yalan da yazsak, sahtekarlık da yapsak bize dava açmaz diyerek, BirGün'ün yazamadığını Yeni Asya maalesef bugün birinci sayfasına atabilmiş.

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