Hem kendine hem çocuğuna bıçak dayadı

Olay, Maltepe'de saat 14.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, ailevi sorunlar yasayan ve henüz kimliği belirlenemeyen bir şahıs, yanına aldığı bıçakla sokak ortasında hem kendine hem de çocuğuna zarar vermeye kalkıştı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar kendisini sakinleştirmeye çalıştığında ise bıçakla onları tehdit ederek uzaklaştırdı. İhbar üzerine adrese sevk edilen polis ekipleri kısa süre içerisinde şahsı ikna ederek gözaltına aldı. Olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, vatandaşlar büyük panik yaşadı.

Yaşanan olay vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.