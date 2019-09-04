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HDP'ye kepenk kapattırmışlardı! 'PKK'yı anne yüreği bitirecek!'

Diyarbakır'da düzenledikleri eylemlerle HDP'ye kepenk indirten ailelerle ilgili açıklama yapan AK Parti Genel Başkan Danışmanı Yasin Aktay, "Anneler Diyarbakır’da şimdiye kadar herkesin bildiği büyük sırrı ifşa ediyorlar, çünkü anne yüreği ulusal veya uluslararası büyük güçler tarafından gerçekmiş gibi gösterilen koca yalanları bir bir faş ediyor. O yalanlar kendi yürekleri ile çocuklarının arasında bir perde oluşturamıyor. PKK’nın Kürtlere sahip çıkmaya çalışan ideolojisinin koca bir yalan olduğunu gözler önüne seriyor" dedi.

04 Eylül 2019 Çarşamba 15:29
HDP'ye kepenk kapattırmışlardı! 'PKK'yı anne yüreği bitirecek!'

AK Parti Genel Başkan Danışmanı Yasin Aktay, Yeni Şafak'ta "Çalınan çocuklarını HDP’den isteyen anneler" başlığıyla yayımlanan yazısında "Annelerin çığlığı doğrularla yanlışların birbirine karıştığı zamanlarda bir gidişatı değerlendiren en sağlam ölçü, en devrimci sestir. Yıllardır boş bulduğu meydanlarda Kürt çocuklarını en sinsi yollarla kandırıp kendi savaşına yakıt olarak kullanmakta büyük maharet kazanmış olan PKK’ya karşı hiçbir ses bundan daha fazla yaptığının kalleşliğini, hainliğini ve çocuk istismarcılığını gösteremezdi." ifadesini kullandı.

Aktay şöyle devam etti:

"Aslında bu, yine anneler tarafından en çarpıcı bir biçimde ilk kez sergilenen bir hakikat de değil. Beş yıl kadar önce, çözüm sürecinin en etkili zamanlarında da, benzer bir olayla karşılaşmıştık. Malum, çözüm sürecinde devletin operasyonları durdurması karşılığında örgütten beklenen şey silahları gömmesi ve militan unsurlarını yurtdışına çekmesiydi. Devlet sözünde durmuş ve uzun süre operasyon yapmayarak samimiyetini göstermişti.

Devletin tutumu aslında çocukların hayatına karşı sergilediği şefkatin bir sonucuydu. Örgütse devletin bu şefkatini acziyetinin bir işareti olarak ve bir fırsat olarak değerlendirmeyi tercih etti. Devletin operasyonları askıya aldığı süreyi söz verdiği üzere silahsızlanmak ve silahlı bileşenlerini yurtdışına nakletmek için değil, daha fazla Kürt çocuğunu dağa celp ederek değerlendirdi.

Kalleşçe bir fırsatçılık...

Eskiden beri PKK zaten dağa eleman çekme işini yapıyordu, ama bu dönemi kalleşçe bir fırsatçılıkla değerlendirdi ve tarihinin en fazla sayıda gencini, HDP teşkilatlarının ve belediyelerinin sağladığı lojistik desteklerle dağa çekti. HDP teşkilatları dağa eleman celp etme merkezleri gibi iş yaptı. HDP’li belediyelere bağlı kültür merkezleri de dağa gidecek elemanlara gerekli bütün maddi altyapıyı sağlamakla meşguldü.

Neticede silah altına alınan gençlerin yaşı 13’e kadar düşmüştü. 18 yaşın altında binlerce çocuğun silah altına alındığı bu şartlarda terörün bitmesi üzerine hesap yapmak imkansız hale gelmişti. Herkesin dilinde başlayacak bir büyük savaşın hazırlıkları vardı. Aslında örgütün kullandığı güç kendi gücü değil, demokratik kurum ve süreçlerin çok kötü bir istismarından başka bir şey değildir.

HDP’lilerin dilinden demokrasi, ellerindense silahlar düşmüyordu. PKK ve HDP arasındaki çizgi de iyice kaybolmuştu. HDP, PKK’nın siyasi kolu, PKK da HDP’nin silahlı kolu gibi çalışıyorlardı. Yutturulmaya çalışılan demokratik söyleme göre terör gücü adeta bir siyasi partinin kazanımı gibi görülüyor ve gösteriliyordu. Tabii ki bu süreç normal değildi, olamazdı.

HDP’nin kart siyasetçileri güya barış yanlısı olarak devlete 'bizimle barışı istediğimiz şartlarda tesis ettiniz ettiniz, etmezseniz bizden sonra oturup konuşamayacağınız bir nesil geliyor. Bizler kendileriyle konuşup anlaşabileceğiniz son kuşağız' şeklinde aba altından PKK silahı gösteriyorlardı."

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Haber Tarihi: 04 Eylül 2019 Çarşamba 15:29
  1. PKK
  2. HDP
  3. Yasin Aktay
  4. Yeni Şafak
  5. AK Parti

YORUM YAZ

  • GökhanGökhan29 dk önce
    Devlet bu aileleri koruma altina almalipkk ve hdp bu aillerin yaptiklarini yanlarina birakmaz cok dikkat edilmeli bu insanlar yillarca korkudan konusamadilar hep baski altindaydilar bunlarin sayilari cogalmali bu örgüt bu halkin ayaga kalkmasiyla biter eger kan akmasi durmasini istiyorsak güneydogu insani hdp ye ve pkk ya karsi ayaklanmadilir bunlari silip atmalidir bu durum bizlere sunu göstermis oldu devletin bölgede otoritesi ve gücü halkin bu sekilde diklenmesine yol aciyor demekki devlet gücünü vatandasina hissettirmesi gerekiyor devlet millet el ele olursa ne pkk kalir nede hdp
  • YENİ TÜRKİYE*LİYENİ TÜRKİYE*Lİ31 dk önce
    Bu anneleri tebrik ederim. Lakin bu vakte kadar neredeydiler. Hani bir söz vardır...**ÖLECEKSEK BİR KERE ÖLECEĞİZ VE ADAM GİBİ ÖLECEĞİZ*.... Ey anneler şunu iyi bilinki siz cesaretle bu işin peşini bırakmazsanız TÜRKİYE sizinle.

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