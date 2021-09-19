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Gündem HDP’nin, operasyonlardan rahatsızlığı da iddianamede
Gündem

HDP’nin, operasyonlardan rahatsızlığı da iddianamede

Anayasa Mahkemesi (AYM) tarafından kabul edilen terör örgütü PKK’nın siyasi uzantısı HDP’nin kapatma davasının iddianamesinde, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) kararlılıkla ve başarıyla gerçekleştirdiği sınır ötesi operasyonlardan neredeyse tüm davalıların rahatsız olduğu da yansıtıldı.

Yeniakit Publisher
2021-09-19 09:38:00 -
HDP’nin, operasyonlardan rahatsızlığı da iddianamede

Milletvekillerinden parti yöneticilerine, il başkanlarından üyelerine kadar iddianamede adı geçen tüm davalıların gerek sosyal medya paylaşımları, gerekse  düzenlenen eylemlerde yaptıkları açıklamalar iddianameye aktarıldı. HDP Van İl  Yönetiminde Görevli Zelal Yerlikaya’nın iddianameye yansıtılan bölümünde, Nevruz  kutlamalarını bahane ederek düzenlenen gösterilerde kullandığı, “Kürt halkı demokrasi ve güçleri newroz ateşinde parlayan ölümsüz şehitleri unutmayacaklar.

Halkların özgürlüğü, onurlu barışı için yıllardır tecrit ve işkence düzenine direnen Sayın Abdullah Öcalan’ı ve çekilen acıları ödeyen büyük bedelleri aklından çıkarmayacaktır. Halklarımız geleceği için güvenle cesaretle yürüme ve özgür ülke demokratik birliğe ulaşma mücadelesinden vazgeçmeyecek. İnanıyoruz ki direnen ve birleşen halklar kazanacak” ifadeleriyle üyelerinin dahi vatan hainliği yaptığını açıkça ortaya konuldu.
Yeni Akit Gazetesi

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