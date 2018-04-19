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HDP'lilerin vekilliği düşürüldü, ses CHP'den geldi!

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, HDP'lilerin milletvekilliğinin düşürülmesini doğru bulmadıklarını ifade etti.

19 Nisan 2018 Perşembe 16:40
HDP'lilerin vekilliği düşürüldü, ses CHP'den geldi!

24 Haziran'da yapılacak seçimler öncesi CHP ile HDP arasındaki ittifak vücut bulmaya başladı.

Meclis Genel Kurulu'nda haklarında kesinleşmiş yargı kararı bulunan Osman Baydemir ile Selma Irmak'ın milletvekillliğinin düşürülmesine karar verildi.

HDP-CHP İTTİFAKI

Bu karardan sonra HDP'liler Genel Kurul salonunu terk etti. CHP ise karara itiraz etti.

HDP TERK ETTİ, CHP İTİRAZ ETTİ

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, kararı doğru bulmadıklarını belirterek, iki ismin de milletin oylarını aldıklarını savundu.

CHP'li Altay, şunları söyledi: "2 milletvekilinin milletvekilliğinin düşürülmesi doğru değildir Sayın Başkan. Bu, vicdani değildir. Millettin oyuyla seçilmiş, milletten vekâlet almış insanların buradaki görevini en azından 24 Haziran tarihine kadar sürdürmeleri işin yakışığıdır."

Haber Tarihi: 19 Nisan 2018 Perşembe 16:40
  1. CHP
  2. hdp
  3. engin altay
  4. milletvekili
  5. osman baydemir
  6. selma ırmak

YORUM YAZ

  • sadri sevisadri sevi20 dk önce
    evet doğru düşüreceksen fetöcü bekir bozdağı düşür.urfadan oy alırız sanıyorlar roja velad evelallah biz safilerde lider bitmez kardeşim sandıkta gömeceğiz size
  • levent vurallevent vural1 sa önce
    Bölücülüğün ve teroristin temsilciligi mecliste olamaz. Terrorist ve sempatizanlarinin sonu ya cehennem yada hapistir, o kadar.
  • ServetServet1 sa önce
    Dağdaki kerime sahip çıkan meclis teline haydi haydi sahip çıkar safları belli hainler
  • Ismail hakki efendiIsmail hakki efendi1 sa önce
    Size batan ne oldu chp hain siniz chp bu ulkede hic olmasa ahlaksiz dinazorlarda def olup gitse bu ulkede gul gulustanlik olur
  • Osman19Osman191 sa önce
    Ermeni pi*leri
  • UmreciUmreci2 sa önce
  • ÖzkanÖzkan2 sa önce
    Bu p....lerin meclisde isleri yok!!! Biz Türk olarak bize karsi politika yapiyor ....ler nasil olur ?böyle sey kabul edilemez!!!
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