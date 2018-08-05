HDP'li terörist Botan, anne ile bebeğini şehit eden PKK'yı savundu!

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PKK'nın siyasi kanadı HDP'nin kravatlı teröristleri, terör örgütünü savunmayı sürdürüyor.

26. Dönem HDP Van Milletvekili Lezgin Botan, terör örgütü PKK'nın yayın organlarıyla organize biçimde çalışarak, geçtiğimiz günlerde asker eşini ziyaretten dönerken bombalı tuzakla kahpece şehit edilen Nurcan Karakaya ile 11 aylık bebeğinin failinin PKK olmadığını yalanını ortaya attı.

Hakkari Yüksekova'da, astsubay eşini ziyaretten dönen Nurcan Karakaya ile 11 aylık bebeği Mustafa Bedirhan'ın şehit olduğu patlama ile ilgili Twitter’dan alçakça açıklamalarda bulunan HDP'li siyasi terörist Botan, terör örgütü PKK’nın yayın organı Mezopotamya Ajansı'nın yalan haberini paylaştığı tweetinde, patlamanın ardından olay yerine gelen köylülerin, patlamanın sebebinin aracın bagajındaki LPG tankı olduğunu söylediği yalanını ileri sürdü.

PATLAMADA 20 METRE UZAĞA FIRLAYAN ARACIN ALTINDA ÇUKUR ARADI

PKK'lı teröristlerin uzaktan kumandayla infilak ettirdiği bombanın yerde açtığı çukuru görmezden gelerek alçakça yalanlar ortaya atan HDP’li terörist Botan, güvenlik güçlerinin olay yerinde yaptığı incelemeler sonucunda, piknik tüpüyle güçlendirilen patlayıcının 20 metre uzağa fırlattığı belirlenen aracın altında çukur olmadığını delil göstererek PKK’nın kahpeliğini örtmeye çalıştı.

PATLAMADA 3 METRE DERİNLİĞİNDE ÇUKUR OLUŞTU

Yapılan incelemelerde, patlamanın olduğu noktada yaklaşık 5 metre çapında, 3 metre derinliğinde bir çukur oluştuğu belirlendi. Hurda yığınına dönen aracın ise patlamanın şiddetiyle yaklaşık 20 metre uzağa fırladığı anlaşıldı.

KRAVATLI TERÖRİSTLER KÖŞEYE SIKIŞTI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve hükümetin, terörle mücadeleye kararlılıkla devam edileceği ve terör örgütü PKK’nın siyasi uzantısı HDP’den de hesap sorulacağına yönelik açıklamaları üzerine telaşa kapılan kravatlı teröristler, algı operasyonlarıyla bebek katili örgütü savunmaya girişti. Hollanda'dan yayın yapan PKK'nın medya ayağı Mezopotamya Ajansı'nın uydurmalarını Twitter'dan paylaşan HDP'li siyasi teröristler, PKK'nın gerçek yüzünü gizlemek için büyük çaba gösteriyor.