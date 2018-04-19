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HDP'li Milletvekili'ne 7 yıl hapis şoku!

Terör soruşturması kapsamında tutuklanan HDP Mardin Milletvekili Gülser Yıldırım'a, silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

19 Nisan 2018 Perşembe 16:44
HDP'li Milletvekili'ne 7 yıl hapis şoku!

Mardin 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya Yıldırım katılmazken avukatları hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, sanık Yıldırım'ın cezalandırılması ve tutukluluk halinin devamı yönünde görüş bildirdi.

Sanığın avukatları ise müvekkillerinin suçsuz olduğunu savunarak, beraatini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık Yıldırım'ın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti.

Duruşmayı HDP Diyarbakır Milletvekili Feleknas Uca ve HDP Şırnak Milletvekili Aycan İrmez ile Yıldırım'ın yakınları da izledi.

Haber Tarihi: 19 Nisan 2018 Perşembe 16:44
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