HDP'li Gergerlioğlu: "Sosyal medyalarımızı artık bir göz takip etmeye çalışacak"

TBMM (AA) - HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, sosyal medyaya yönelik kanun teklifine ilişkin, "Sosyal medyalarımızı artık bir göz takip etmeye çalışacak. Kabul edilecek bir durum değil." dedi.

Gergerlioğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Osman Kavala'nın bir sivil toplum aktivisti olduğunu söyleyerek, "Kavala bu haksız hukuksuz tutukluluktan kurtulsun diye haykırıyoruz." ifadesini kullandı.

Sosyal medyaya yönelik düzenlemeler içeren kanun teklifini eleştiren Gergerlioğlu, "Sosyal medyalarımızı artık bir göz takip etmeye çalışacak. Kabul edilecek bir durum değil. Sosyal medya yasasıyla özgürlükleri kısıtlamaya çalışıyorlar. Muhalefetin sesini kesmeye ve iktidarlarını bu şekilde devam ettirmeye çalışıyorlar." diye konuştu.

Sosyal ağların Türkiye'de temsilcilik açma zorunluluğuna değinen Gergerlioğlu, "Türkiye'deki despotik anlayışın boyunduruğu altına sosyal medya kurumlarını almak için sosyal medya şirketlerinin Türkiye'de temsilcilik açması isteniyor. Eğer bu temsilcilik açılmazsa para cezası ve bant kısıtlama cezası getirilecek. Bu, Twitter'a, Youtube'a, sosyal medya organlarına girememeniz anlamına gelecek. Zaten yasakçı bir ortamdaydık. 408 bin web sitesinin, 130 bin URL'nin, 7 bin Twitter hesabının yasaklı olduğu bir ülkeden bahsediyoruz." dedi.

Kırşehir cezaevinde bazı mahkumların 65 gündür açlık grevinde olduğunu söyleyen Gergerlioğlu, "Bu insanlar, üniversitelerinde okuyan insanlar olabilirlerdi. Adalet Bakanlığı yetkililerini göreve çağırıyoruz." ifadesini kullandı.

Muğla'nın Ula ilçesinde öldürülen üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in ne ilk ne de son olduğunu ifade eden Gergerlioğlu, "Kadın cinayetleri, kadına yönelik taciz, tecavüz, öldürme olayları her gün yaşanırken iktidar, İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmek istiyor. İstanbul Sözleşmesi'nden niye çekilinir, bunu anlamak mümkün değil." diye konuştu.



