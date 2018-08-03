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HDP'li eski vekilin Amerika sevgisi gözyaşarttı

Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin eski milletvekili Mehmet Emin Adıyaman'ın içindeki Türkiye düşmanlığı adeta Amerika sevgisine dönüşmüş durumda. Mehmet Emin Adıyaman, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla Türkiye'ye kin kustu.

03 Ağustos 2018 Cuma 22:11
HDP'li eski vekilin Amerika sevgisi gözyaşarttı

Masum insanların kanından beslenen terör örgütü PKK'nın sempatizanları, ABD ile yaşanan krizi kendilerince fırsata çevirerek yine Türkiye'ye kin ve ve nefret kustular.

HDP'li eski Kalkınma Bakanı Müslüm Doğan'ın Amerika'yı hedef alan "ABD mazlum ezilen halkların dostu olamaz! ABD'ye karşı tüm halklarımız birlikte karşı koymalıyız. ABD ülkemizden defolup gitmelidir. Üsleriyle, askeriyle, yardakçılarıyla, işbirlikçileriyle..." şeklindeki twitinden rahatsız olan HDP'nin eski milletvekili Mehmet Emin Adıyaman, Amerika Birleşik Devletleri'ni savunan bir paylaşım yaptı.

PKK uşağı Mehmet Emin Adıyaman Twitter'dan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı.

"He he ABD gitsin ki..!
Türkiye/İran/Irak bir ayda Kürdistan federe bölgesinin statüsüne son versin !
He valla ABD gitsin ki..!
Türkiye/İran/Esat bir ayda Rojava'yı yerle bir etsin öyle mi !
Soğuk savaş dönemi sloganı !
Hadi durmayalım hep bir ağızdan kahrolsun ABD diyelim !!"

 

Haber Tarihi: 03 Ağustos 2018 Cuma 22:11
  1. Müslüm Doğan
  2. Amerika Birleşik Devletleri
  3. Mehmet Emin Adıyaman
  4. HDP
  5. PKK

YORUM YAZ

  • KanunîKanunî32 dk önce
    Kendi yazdığını kendi anlıyormu acaba ? Vah canım vahhhhhhh!
  • LütfiLütfi38 dk önce
    Savcılar herhalde yazılanı görmüştür.Türkiye düşmanlığı yazıyla eyleme dönüşmüş.
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