HDP'li eski vekilin Amerika sevgisi gözyaşarttı

Masum insanların kanından beslenen terör örgütü PKK'nın sempatizanları, ABD ile yaşanan krizi kendilerince fırsata çevirerek yine Türkiye'ye kin ve ve nefret kustular.

HDP'li eski Kalkınma Bakanı Müslüm Doğan'ın Amerika'yı hedef alan "ABD mazlum ezilen halkların dostu olamaz! ABD'ye karşı tüm halklarımız birlikte karşı koymalıyız. ABD ülkemizden defolup gitmelidir. Üsleriyle, askeriyle, yardakçılarıyla, işbirlikçileriyle..." şeklindeki twitinden rahatsız olan HDP'nin eski milletvekili Mehmet Emin Adıyaman, Amerika Birleşik Devletleri'ni savunan bir paylaşım yaptı.

PKK uşağı Mehmet Emin Adıyaman Twitter'dan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı.

"He he ABD gitsin ki..!

Türkiye/İran/Irak bir ayda Kürdistan federe bölgesinin statüsüne son versin !

He valla ABD gitsin ki..!

Türkiye/İran/Esat bir ayda Rojava'yı yerle bir etsin öyle mi !

Soğuk savaş dönemi sloganı !

Hadi durmayalım hep bir ağızdan kahrolsun ABD diyelim !!"