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HDP’li başkanlar Avrupa’ya bel bağladı! Mektup yazarak destek istediler

İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alınarak yerlerine kayyım atanan üç HDP’li büyükşehir belediye başkanı, Avrupa’daki birçok kentin belediye başkanlarına mektup yazarak destek istedi.

03 Eylül 2019 Salı 16:38
HDP’li başkanlar Avrupa’ya bel bağladı! Mektup yazarak destek istediler

İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alınarak yerlerine kayyım atanan üç HDP’li büyükşehir belediye başkanı, Avrupa'daki birçok kentin belediye başkanlarına mektup yazarak destek istedi. Başkanlar mevkidaşlarından, Avrupa'da kamuoyu oluşturma ve belediyelerine kayyım atanan kentleri ziyaret etme çağrısı yaptı.

HDP’li Diyarbakır Büyükşehir Belediye Eşbaşkanı Selçuk Mızraklı, Mardin Büyükşehir Belediye Eşbaşkanı Ahmet Türk ile Van Büyükşehir Belediye Eşbaşkanı Bedia Özgökçe Ertan tarafından kaleme alınan mektup, başkanların görevden alınma ve kayyım atanma süreçlerini anlatıyor.

Mektup Barcelona, Paris, Londra, Stockholm, Oslo, Roma, Milano, Venedik başta olmak üzere birçok Avrupa kentinin belediye başkanlarına gönderildi.

İşte kışkırtıcı mektubun detayları…

Mektubun girişinde seçim sonuçlarına skandal şekilde vurgu yapılarak, “31 Mart 2019'da yapılan belediye seçimlerinde, bu illerin belediye başkanlığını yüksek oy oranları ile kazandık; Mardin'de yüzde 56.24, Diyarbakır'da yüzde 62.93, Van'da yüzde 53.83. 19 Ağustos 2019'da görevlerimizden uzaklaştırıldık ve yerlerimize hükümet tarafından atanan kayyımlar getirildi. Belediye meclislerimiz hem Türkiye Anayasası'nı hem de Türkiye'nin imzacısı olduğu Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartını ihlal eden keyfi bir kararla dağıtıldı. Bu kararı, hükümetin bir darbesi olarak görüyoruz. Bu, Erdoğan rejiminin son yıllarda çoğulcu demokrasiye ve özellikle Kürt halkının demokratik iradesine karşı yönelttiği saldırı dalgasının son örneğidir” ifadelerine yer verildi.

Terörle Mücadele adı altında muhaliflerin susturulmaya çalışıldığı vurgulanan mektupta,” İçişleri Bakanı, görevden uzaklaştırılmamızı ve yerlerimize atanmasını emreden yazılı açıklamasında, ‘terörle bağlantılı olduğumuzu' iddia ediyor. Yerel ve uluslararası insan hakları gözlemcileri de Erdoğan rejiminin, gazeteci, entelektüel, insan hakları savunucusu veya politikacı kendisine muhalif olanları aşırı geniş kapsamlı ve belirsiz olan "terörle mücadele" yasalarıyla nasıl susturmaya ve bastırmaya çalıştığına dikkat çekiyor. Bu mektubu size yazdığımız günlerde, halkın görevden alınma kararına tepki vermesine, demokratik protesto hakkını kullanmasına tahammül edemeyen AKP iktidarı milletvekillerimize, belediye eşbaşkanlarımıza ve halka yönelik polis şiddeti ve orantısız güç kullanmaktan kaçınmıyor” denildi.

Avrupalı mevkidaşlarından destek isteyen HDP'li başkanlar, mektubun sonunda “Sınırların ötesinden bir dayanışma sesi geldiğinde güçlenmiş hissediyoruz. Ülkenizde kamuoyu oluşturma, dayanışma ağları kurma veya seçildiğimiz illeri ziyaret etme gibi girişimler yoluyla dayanışmanızı görmek bize mutluluk verecektir. Ülkemizdeki mevcut koşullar ne kadar zor olursa olsun demokrasi, adalet ve barış mücadelesini kazanacağız” ifadelerine yer verdi.

Bu arada Mızraklı ve Türk, kararın yürütmesinin durdurulması için mahkemeye başvurdu. Mızraklı'nın avukatı Mehmet Emin Aktar Diyarbakır 1'inci İdare Mahkemesi'ne, Türk'ün avukatı Erdal Kuzu ise Mardin 2'nci İdare Mahkemesine başvurdu. Başvurularda, görevden uzaklaştırılmanın görevle alakalı olması gerektiği ifade edilerek, başkanların henüz mazbatalarını almadan görevden alınmaları için il valilerince talepte bulunulduğu belirtildi.

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Haber Tarihi: 03 Eylül 2019 Salı 16:38
  1. İçişleri Bakanlığı
  2. kayyım
  3. HDP
  4. HDP’li Diyarbakır Büyükşehir Belediye Eşbaşkanı Selçuk Mızraklı
  5. Mardin Büyükşehir Belediye Eşbaşkanı Ahmet Türk
  6. Van Büyükşehir Belediye Eşbaşkanı Bedia Özgökçe Ertan
  7. Barcelona
  8. Paris
  9. Londra
  10. Stockholm
  11. Oslo
  12. Roma
  13. Milano
  14. Venedik

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  • Ali BULUTAli BULUT56 dk önce
    Bırakın ziyaret iznini Türkiyeye girmelerine dahi izin verilmemelidir hollandada bizim bakana ve vatandaşlara yaptıkları muameleyi hatirlayin

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