HDP'li aday terör operasyonunda gözaltına alındı Adıyaman'da terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda, HDP'nin Pınarbaşı Belediye Başkan adayı gözaltına alındı.

Adıyaman merkezli 3 ilde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda, aralarında HDP Pınarbaşı Belediye Başkan adayı Hüseyin U.’nun da bulunduğu 9 kişi gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre, Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla PKK/KCK terör örgütüne yardım ve yataklık yapıldığı şüphesiyle Adıyaman il merkezi, Çelikhan ilçesi ile Malatya ve Gaziantep illerinde 10 adrese Jandarma Özel Harekat timlerinin desteği ile operasyon düzenledi. HDP'li aday gözaltında Yapılan operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı. Aralarında HDP Pınarbaşı Belde Belediye Başkan adayı Hüseyin U’nun da bulunduğu gözaltına alınan şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda çeşitli örgütsel dökümanlar ele geçirildi.

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