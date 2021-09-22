HDP'den Kılıçdaroğlu'na çağrı: Açıkla!

Millet İttifakı'nda CHP ve HDP'den karşılıklı açıklamalar gelmeye devam ediyor.

İlk olarak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Kürt sorununu çözmek için meşru organın HDP olduğunu" söylemişti. Kılıçdaroğlu'nun sözlerine HDP'den ilk tepkiyi Van Milletvekili Sezai Temelli verdi. Temelli, "Çözümün adresi ve asıl muhatabın İmralı olduğunu" savundu.

HDP yönetimi, Temelli'nin sözleriyle ilgili iki gün boyunca açıklama yapmadı. Ardından, partinin eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş sosyal medya hesabından tartışmaya katıldı. Demirtaş, Kılıçdaroğlu'nun çağrısına karşılık vererek, "HDP'nin irade sahibi bir aktör ve muhatap olduğunu; çözümün TBMM'de çözülmesi gerektiğini" kaydetti.

Son açıklama, partinin önde gelen ismi Ahmet Türk'ten geldi. CHP'ye seslenen Türk, yerel seçimlerde yaptıkları desteği hatırlattı ve ana muhalefet partisinin proje açıklamasını istedi. Bianet'e konuşan ve Kılıçdaroğlu'na, "Ne yapacağını açıkla" çağrısı yapan Türk, şunları söyledi:

"Biz yerel seçimlerde destekledik, 10-11 ilde bizim desteğimiz olmasaydı seçimi alamazlardı. Ancak ana muhalefet partisi gelecekle ilgili projelerini daha açık ve net ortaya koymalı, Kürtlerin beklentisi de budur, yarın için ne yapacak. Yan cebime koy mantığı hiçbir sorunu çözmez."