HDP’den evladını isteyen 2 aile daha nöbete katıldı! Aile sayısı 181’e yükseldi

İnşaat işçisi olarak çalıştığı İstanbul'dan 3 ay önce kaçırılan 17 yaşındaki oğlu Ferhat için Siirt'in Kurtalan ilçesinden gelen Ziver Çelik ve Hakkari'nin Yüksekova ilçesinden 10 yıl önce 15 yaşındayken kaçırılan Muhammed için gelen annesi Nadire ile ağabeyi Kerem Çakan'ın oturma eylemine katılmasıyla aile sayısı 181’e yükseldi.



Ziver Çelik, oğluna dönmesi için gözyaşları ile çağrıda bulunurken "Oğlum, o yol sonu olmayan boş bir yoldur. Devletimiz, polisimiz, askerimiz, Cumhurbaşkanımız hepsi bizim arkamızdadır. Sana hiçbir zarar gelmez. Ne olur gel. Evladımı inşaatlarda çalışarak, yıpranarak büyüttüm. Verin benim evladımı. Başka bir derdimiz yok. Sadece evladımızı istiyoruz” dedi.



Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 10 yıl önce kaçırıldığını belirttiği kardeşi Muhammed için annesi Nadire ile birlikte gelerek eyleme katılan Kerem Çakan, babasının kardeşinin acısına dayanamayarak öldüğünü söyledi. Kardeşine dönmesi için çağrıda bulunan Çakan, "Ferhat, annem yaşına rağmen geldi buraya. Her gün senin için ağlıyor. Ne olur artık geri dön. Bu kalleşlerin yaptığı tek şey küçük çocukları kandırmak. Çocuğu kaçırılan tüm anneler, evlatlarınızı bu kalleşlerin eline bırakmayın” dedi. Acılı anne ise, "Baban hasretinle öldü, ben de acına daha fazla dayanamıyorum. Dön gel" diye konuştu.