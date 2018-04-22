HDP'den CHP'ye ittifak mesajı mı?

Halkların Demokratik Partisi (HDP), birbirine çok benzetilen ve zaman zaman yanlış anlaşılmalara neden olan Eş Genel Başkanı Sezai Temelli ile CHP Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı'nın birlikte çekilen fotoğraflarını paylaştı.

HDP'nin sosyal medya hesabından eş Başkanı Temelli ile CHP'li Mersin Milletvekili Atıcı'nın Mersin'de çekindikleri fotoğraf paylaşıldı. Fotoğrafın altına, 'Ayırt etmek bizce o kadar da zor değil. Soldaki Aytuğ Atıcı, sağdaki Sezai Temelli. Yoksa öyle değil miydi?' ifadeleri kullanıldı.