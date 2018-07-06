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HDP'den CHP'ye çağrı: Bizimle görünmekten korkma

Kürtlerin hakkını savunmak yerine isimlerini kullanarak Kandil'den aldığı emirleri uygulayan partiden, CHP'ye ittifak mesajı geldi. HDP Sözcüsü Ayhan Bilgen, yerel seçimlerde HDP ile yan yana görünmekten korkulmaması gerektiğini ifade etti.

06 Temmuz 2018 Cuma 16:06
HDP'den CHP'ye çağrı: Bizimle görünmekten korkma

Terör örgütü PKK'nın siyasi ayağı HDP'den CHP'ye ittifak çağrısı geldi. 

Kandil'in partisi, yerel seçimlerde CHP ile yan yana olmak istediğini açık açık dile getirdi.

CHP-HDP İTTİFAKI

HDP Sözcüsü Ayhan Bilgen, partisinin barajı geçmesi için gösterilen hassasiyetin yerel seçimlere de yansımasını istedi.

İttifak kurulmasının önemli olduğuna dikkat çeken Bilgen, "Yerel seçimlerde, genel seçimlerde yapılan yanlışların yapılmaması, bu korkunun aşılması yani 'HDP ile birlikte görünemez' sendromunun artık bırakılması gerektiği düşüncesindeyiz. Siyasi partiler bu konu hakkında iyi bir sınav vermezlerse sandıkta iktidara ders verdiği gibi toplum muhalefete de ders verir." diye konuştu.

Haber Tarihi: 06 Temmuz 2018 Cuma 16:06
  1. Terör örgütü
  2. pkk
  3. chp
  4. ayhan bilgen

YORUM YAZ

  • vatansevervatansever11 dk önce
    ..... nasıl ayrılmaz ikili onlarda öyle .. meydanlardaterörist cenazesinde seçimde mecliste hep beraberler zaten.. sadece chp ye atatürk ün partisi diye oy veren körler olayın vahametini çözemedi
  • Yunus16Yunus161 sa önce
    DOĞRU SÖYLÜYORSUN ZATEN MİLLET BİLİYOR HDPKKCHP HATTA DHKPC İLE DE KARDEŞSİNİZ. RAHAT OLUN HERKES HERŞEYİ BİLİYOR.
  • İbrahim güven İbrahim güven 1 sa önce
    Alayınız chpkklı hdpkklı al birini vur ötekine
  • kemalkemal35 dk önce
    yılanların öcü diyorsun yani...
  • Ismail hakki efendiIsmail hakki efendi38 dk önce
    Chp ye yakisirbirde ince utanmadan kanit istiyor ne luzum kanita zaten siz terörustsunuz millet enayimi hepsini biliyorlar sizde yuz yokki yuzde 30 almayla Adam olunmaz vizyon lazim sen den bir ,,, olmaz
  • Zehra TezcanZehra Tezcan20 dk önce
    zarf attiyor, alcaklar, millet yer saniyorlar. Biz kim kiminle itifak halinde cok iyi biliyoruz, hainler sürüsü!!! chp de hdp de pkknin ta kendisidir!
  • termin13805979termin138059791 sa önce
    kormuyor zaten... korksaydı mecliste olmazdınız...
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