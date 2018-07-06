HDP'den CHP'ye çağrı: Bizimle görünmekten korkma

Terör örgütü PKK'nın siyasi ayağı HDP'den CHP'ye ittifak çağrısı geldi.

Kandil'in partisi, yerel seçimlerde CHP ile yan yana olmak istediğini açık açık dile getirdi.

CHP-HDP İTTİFAKI

HDP Sözcüsü Ayhan Bilgen, partisinin barajı geçmesi için gösterilen hassasiyetin yerel seçimlere de yansımasını istedi.

İttifak kurulmasının önemli olduğuna dikkat çeken Bilgen, "Yerel seçimlerde, genel seçimlerde yapılan yanlışların yapılmaması, bu korkunun aşılması yani 'HDP ile birlikte görünemez' sendromunun artık bırakılması gerektiği düşüncesindeyiz. Siyasi partiler bu konu hakkında iyi bir sınav vermezlerse sandıkta iktidara ders verdiği gibi toplum muhalefete de ders verir." diye konuştu.