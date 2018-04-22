HDP'de Demirtaş kargaşası! Cumhurbaşkanı adayları kim?

HDP Diyarbakır Milletvekili Ziya Pir, cumhurbaşkanlığı seçimlerinde HDP’nin eski Eş Başkanı Selahattin Demirtaş’ı aday göstereceklerini ifade etti.

YALANLAMA GELDİ

Rudaw sitesi, HDP Diyarbakır Milletvekili Ziya Pir'in kendi yayınlarına bağlanarak cumhurbaşkanlığı seçimindeki adaylarını açıkladığını, bu adayın da eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş olduğunu söylediğini aktardı. Ancak Pir, Twitter'dan açıklama yapıp bu yönde kesin bir ifade kullanmadığını belirtti.

Rudaw'ın "HDP'nin adayı Selahattin Demirtaş" başlıklı haberine göre haber bülteni yayınına bağlanan Ziya Pir, HDP'nin seçimlerde ismi geçen partilerle (CHP- Hüda-Par) ittifak yapmayacağını çünkü yaptıkları anketlere göre yüzde 10 barajını geçtiklerini söyledi.

Pir, "Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ilk turda kimsenin kazanmayacağını düşünüyoruz. Aday olarak ise ilk tercihimiz Sayın Selahattin Demirtaş olur" dedi.

"Seçimlerde Abdullah Gül’ün aday olması durumunda onu destekler misiniz?" sorusuna da Pir "Tabanımızda Abdullah Gül’ün desteklenmesi için bir talep var. Dolayısıyla Erdoğan’a karşı onu destekleriz." yanıtını verdi.

Öte yandan Pir, Rudaw'ın haberinin ardından Twitter'dan yaptığı açıklamada bu ifadeleri yalanladı:

"Rudaw Tv'de partimizin yetkili organlarının Cumhurbaşkanı adayımız konusunda henüz bir karar vermediğini, ancak tartışılan isimler arasında elbette Sn Demirtaş'ın da adı geçiyor, dedim."