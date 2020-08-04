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Aktüel

HDP Muş Milletvekili Işık hakkında fezleke düzenlendi

Yeniakit Publisher
2020-08-04 18:19:13 -
HDP Muş Milletvekili Işık hakkında fezleke düzenlendi

ANKARA (AA) - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, HDP Muş Milletvekili Mensur Işık hakkında, öğretmen eşi Ebru Işık'a yönelik şiddette bulunduğu gerekçesiyle fezleke hazırlandı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, 27'nci Dönem Milletvekili Işık hakkında, "Eşe karşı kasten yaralama, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve hakaret" suçlarından dokunulmazlığının kaldırılması talebiyle fezleke hazırlandığı bildirildi.

Fezlekenin, Anayasa'nın 83'üncü maddesine istinaden Mensur Işık'ın milletvekilliği dokunulmazlığının kaldırılması talebiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığına sunulmak üzere Adalet Bakanlığına gönderildiği öğrenildi.

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