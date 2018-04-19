Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

HDP Milletvekili Yıldırım'a 7.5 yıl hapis

HDP Mardin Milletvekili Gülser Yıldırım, çeşitli suçlardan 12.5 yıldan 59 yıla kadar hapis istemiyle tutuklu yargılandığı davada, 'Silahlı terör örgütüne üye olmak'tan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çaptırıldı.

19 Nisan 2018 Perşembe 18:27
HDP Milletvekili Yıldırım'a 7.5 yıl hapis

Hakkında yürütülen soruşturma kapsamında 4 Kasım 2016'dan beri tutuklu bulunan HDP Mardin Milletvekili Gülser Yıldırım'ın Mardin 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmasında karar çıktı. HDP Diyarbakır Miletvekili Feleknas Uca, parti il yöneticileri ve avukatların da katıldığı duruşmada Gülser Yıldırım, savunmasını Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden Kürtçe yaptı. Hakkında 7 kez 'terör örgütü propagandası yapmak', 4 kez 'suç ve suçluyu övmek', 2 kez 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek' ile 6-8 Ekim olaylarında 'suç işlemeye tahrik' suçlarından 12,5 yıldan 59 yıla kadar hapis istemiyle açılan davada Yıldırım'a, 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Haber Tarihi: 19 Nisan 2018 Perşembe 18:27
  1. Mardin
  2. Diyarbakır
  3. gülser yıldırım
  4. SİYASET Haberleri

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Sadettin Köpek tarihte nasıl öldü?
    1. Sadettin Köpek tarihte nasıl öldü?
    2. Kırgızistan'da hükümet düştü
    3. Taraftar Galatasaray'ı şampiyon gibi..
    4. İsrail terörüne karşı UCM'ye seslendiler
    5. Derbide 11'ler belli oldu!
    6. Düzce'nin Akçakoca ilçesinde ölü yunus..
    7. Tarih belli oldu! Devlet Bahçeli..
    8. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'dan..
    9. 24 Haziran seçimleri için 3 bakan..
    10. Çiftlik Bank için 6 kırmızı bülten..
    11. Suriye'nin İdlib kentinde patlama!
    12. "Spora değil, skora önem veren bir..
    13. Bakan konuştu : Kılıçdaroğlu inşallah..
    14. Fransa'da genel grev hayatı felç etti
    15. Derbi öncesi Kadıköy'de gerilim!
    16. NATO'dan flaş S-400 açıklaması
    17. Kolundaki serumu çıkartıp ambulanstan..
    18. Yıldız oyuncu imparatoru çok kızdırdı
    19. Genç yaşta anne olmak kanseri önlüyor!
    20. Borsa günü yatay bitirdi
    İlhami Işık Cumhurbaşkanlığı'na adaylığını açıkladı
    İlhami Işık Cumhurbaşkanlığı'na adaylığını açıkladı
    Erdoğan seçim tarihini açıkladı!
    Erdoğan seçim tarihini açıkladı!
    Yerel seçimler ne zaman? Tarihler belli oldu
    Yerel seçimler ne zaman? Tarihler belli oldu
    '1985'te Özal'ın ensesinden tutarak kontrol ettim!'
    '1985'te Özal'ın ensesinden tutarak kontrol ettim!'
    İşte Bahçeli'nin erken seçim istemesinin nedeni
    İşte Bahçeli'nin erken seçim istemesinin nedeni

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Bulgarların 3. Havalimanı sevinci!
    Bulgarların 3. Havalimanı sevinci!
    Yine güldürdü! Kılıçdaroğlu'ndan erken seçime dair ilk yorum
    Yine güldürdü! Kılıçdaroğlu'ndan erken seçime dair ilk yorum