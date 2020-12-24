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Aktüel HDP İzmir İl Başkanlığı önündeki "evlat nöbeti" devam ediyor
Aktüel

HDP İzmir İl Başkanlığı önündeki "evlat nöbeti" devam ediyor

Terör örgütü PKK tarafından kızı dağa kaçırılan ve evlat nöbeti tutan Mehmet Laçin: - "Umutla evladıma kavuşmak için bekliyorum, inşallah başaracağız." - Anne Muhbet Alemdağ: - "Neredeyse benim sesimi duysun, gelsin. Onun çocuğu var, çocuğu için geri gelsin"

Yeniakit Publisher
2020-12-24 15:44:04 -
HDP İzmir İl Başkanlığı önündeki "evlat nöbeti" devam ediyor

İZMİR (AA) - İzmir'de üç ailenin, çocuklarının dağa kaçırılmasından sorumlu tuttukları HDP'nin İzmir İl Başkanlığı önündeki "evlat nöbeti" sürüyor.

Terör örgütü PKK'nın 9 yıl önce kızını dağa kaçırdığı Mehmet Laçin, AA muhabirine, Diyarbakır'da Hacer annenin yürekli tavrından cesaret alarak kendilerinin de mücadeleye başladığını söyledi.

Ailelerin hikayelerinin farklı ama acılarının aynı olduğunu dile getiren Laçin, 16 ayı geride bıraktığını belirterek, "Umutla evladıma kavuşmak için bekliyorum, inşallah başaracağız." diye konuştu.

Laçin'le birlikte nöbete devam eden Yasür Dülge de 28 yaşındaki oğlunun HDP ve uzantıları tarafından kaçırıldığını ve o günden bu yana haber alamadığını belirtti.

Dülge, oğlunun bir akşam eve gelmediğini, bir süre sonra telefonunun kapandığını ve sonra da kendisine ulaşamadıklarını anlattı.

3 aydır oğlunun geri dönmesi için nöbet tuttuğunu aktaran Dülge, "Benim oğlum kaçırıldığında 23 yaşındaydı şimdi 28 yaşında. 3 ay önce Mehmet Laçin'in burada olduğunu duydum ve ben de geldim. Oğlum gelene kadar da burada olacağım. Bize destek olanlara teşekkür ederim." dedi.

Oğlu Emrah Alemdağ'ı bulmak için 8 Aralık'ta evlat nöbetine başlayan anne Muhbet Alemdağ ise devletin yanlarında olduğunu, oğlunun korkmamasını ve geri gelmesini istediğini söyledi.

Muhbet Alemdağ, "Neredeyse benim sesimi duysun, gelsin. Onun çocuğu var, çocuğu için geri gelsin. Ben onu istiyorum, başka bir şey istemiyorum." ifadesini kullandı.

- Destek ziyaretleri sürüyor

Öte yandan Vatan Partisi Öncü Kadın Genel Başkan Yardımcısı avukat Nuriye Kadan ve beraberindeki heyet de evlat nöbeti tutan ailelere destek ziyaretinde bulundu.

Ailelerle sohbet eden Kadan, teröre meydan okuyan annelerin onurlu direnişinin Türkiye'yi birleştirdiğini, evlat nöbetinin teröre karşı mücadelede yeni bir dönemin göstergesi olduğunu belirtti.


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