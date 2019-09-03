HDP eylemlere dayanamadı! Kepenkleri indirdi
Geçtiğimiz günlerde Hacire Akar'ın HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde eylem yaparak dağa kaçırılan oğlunu teröristlerin elinden kurtarmasının ardından, oğulları terör örgütü tarafından kaçırılan diğer aileler de eyleme başladı. Eyleme gelen sayısının artması üzerine terör örgütünün siyasi ayağı HDP il başkanlığı kepenklerini indirdi.03 Eylül 2019 Salı 17:26
Diyarbakır’da cuma gününden beri oğulları Süleyman Çetinkaya’dan haber alamayan aile, evlatlarının dağa kaçırıldığını iddia ederek HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlattı. Önce Çetinkaya ailesi ile başlayan bu eylem, sonrasında 3 ailenin daha gelmesine vesile oldu.
Eylem yapan aile sayısı arttı
Çetinkaya ailesinin eylemi sürerken, 10 yaşında olan oğlu Azad'ın teröristlerce dağa kaçırıldığını dile getiren Remziye Akkoyun da oturma eylemine katıldı. Çetinkaya ile Akkoyun alilerin oturma eylemi sürerken, Biçer ailesi de oğulları Mustafa Biçer'in dağa kaçırıldığını ifade ederek, oturma eylemine eşlik etti.
Kepenkleri kapattılar
HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapanların sayısı artınca, parti binası girişindeki kepenk HDP'lilerce kapatıldı. Kapatılan kepenge rağmen 3 aile, HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemini sürdürüyor.
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