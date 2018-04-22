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HDP Cumhurbaşkanı adayını açıkladı

HDP Diyarbakır Milletvekili Ziya Pir, cumhurbaşkanlığı seçimlerinde HDP’nin eski Eş Başkanı Selahattin Demirtaş’ı aday göstereceklerini söyledi.

22 Nisan 2018 Pazar 15:57
HDP Cumhurbaşkanı adayını açıkladı

HDP Diyarbakır Milletvekili Ziya Pir, cumhurbaşkanlığı seçimlerinde HDP’nin eski Eş Başkanı Selahattin Demirtaş’ı aday göstereceklerini söyledi.

Rudaw haber bültenine bağlanan Ziya Pir, HDP’nin seçimlere ismi geçen partilerle (HÜDA-PAR/ CHP) ittifak yapmayacağını çünkü yaptıkları anketlere göre yüzde 10 barajını geçtiklerini söyledi.

Pir, "Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ilk turda kimsenin kazanmayacağını düşünüyoruz. Aday olarak ise ilk tercihimiz Sayın Selattin Demirtaş olur" dedi.

"Seçimlerde Abdullah Gül’ün aday olması durumda onu destekler misiniz?" sorusuna da Pir şu yanıtı verdi: "Tabanımızda Abdullah Gül’ün desteklenmesi için bir talep var. Dolayısıyla Erdoğan’a karşı onu destekleriz."

Rudaw haber bültenine bağlanan Ziya Pir, HDP’nin seçimlere ismi geçen partilerle (HÜDA-PAR/ CHP) ittifak yapmayacağını çünkü yaptıkları anketlere göre yüzde 10 barajını geçtiklerini söyledi.

Pir, "Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ilk turda kimsenin kazanmayacağını düşünüyoruz. Aday olarak ise ilk tercihimiz Sayın Selattin Demirtaş olur" dedi.

"Seçimlerde Abdullah Gül’ün aday olması durumda onu destekler misiniz?" sorusuna da Pir şu yanıtı verdi: "Tabanımızda Abdullah Gül’ün desteklenmesi için bir talep var. Dolayısıyla Erdoğan’a karşı onu destekleriz."

Haber Tarihi: 22 Nisan 2018 Pazar 15:57
  1. Diyarbakır
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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