  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem HDP binası önünde terör mağduru annelere taşla saldıran HDP'li yakalandı
Gündem

HDP binası önünde terör mağduru annelere taşla saldıran HDP'li yakalandı

Şırnak'ta terör örgütü PKK tarafından çocukları kaçırılan acılı annelerin HDP binası önünde yaptıkları eylem sırasında taşla saldıran şahıs yakalandı.

Yeniakit Publisher
2020-12-18 22:47:00 -
HDP binası önünde terör mağduru annelere taşla saldıran HDP'li yakalandı

Şırnak'ta terör örgütü PKK’ya tepki için HDP İl Başkanlığı önünde eylem yapan terör mağduru annelere taşla saldıran HDP'li yakalandı.

Terör mağduru annelere taşlı saldırı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığı, çocukları dağa kaçırılan, yakınları terör saldırılarında şehit düşen Şırnaklı kadınların HDP İl Başkanlığı önünde yaptığı eylemde kadınlara taş atılması ile ilgili başlatılan soruşturma neticelendirildi.

Saldırgan yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince güvenlik kameralarında yapılan incelemede taşı atan zanlının Batman’dan kente gelen Z.K. olduğu tespit edildi. Yapılan operasyonla Batman'da gözaltına alınan şüpheli hakkında kasten yaralama suçundan adli tahkikat başlatıldı. 

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Türkiye'den Yunanistan'a sert tepki
Siyaset

Türkiye'den Yunanistan'a sert tepki

Dışişleri Bakanlığı, "Rodos Başkonsolosluğumuzda görevli sözleşmeli sekreter Sebahattin Bayram'ın Yunan makamlarınca casusluk iddialarıyla y..
Özgür Özel'in skandal sözleri sonrası Erdoğan'ın videosu paylaşım rekoru kırdı
Gündem

Özgür Özel'in skandal sözleri sonrası Erdoğan'ın videosu paylaşım rekoru kırdı

CHP Grup Başkanvekili zgür Özel'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik skandal sözlerinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2014 yı..
Cihat Yaycı'ya ölüm tehdidi: Seni asacaklar
Gündem

Cihat Yaycı'ya ölüm tehdidi: Seni asacaklar

Müstafi Tümamiral Cihat Yaycı, FETÖ'cü hesaplar tarafından sosyal medya üzerinden ölüm tehdidi aldı.
Satılık 2018 model BMW 530İ-xDrive
Satılık 2018 model BMW 530İ-xDrive

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay