HDP binası önünde terör mağduru annelere taşla saldıran HDP'li yakalandı
Şırnak'ta terör örgütü PKK tarafından çocukları kaçırılan acılı annelerin HDP binası önünde yaptıkları eylem sırasında taşla saldıran şahıs yakalandı.
Şırnak'ta terör örgütü PKK’ya tepki için HDP İl Başkanlığı önünde eylem yapan terör mağduru annelere taşla saldıran HDP'li yakalandı.
Terör mağduru annelere taşlı saldırı
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığı, çocukları dağa kaçırılan, yakınları terör saldırılarında şehit düşen Şırnaklı kadınların HDP İl Başkanlığı önünde yaptığı eylemde kadınlara taş atılması ile ilgili başlatılan soruşturma neticelendirildi.
Saldırgan yakalandı
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince güvenlik kameralarında yapılan incelemede taşı atan zanlının Batman’dan kente gelen Z.K. olduğu tespit edildi. Yapılan operasyonla Batman'da gözaltına alınan şüpheli hakkında kasten yaralama suçundan adli tahkikat başlatıldı.
Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.