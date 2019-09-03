HDP binası önünde bir aile daha eylemde! Diyarbakır'da bir aile, çocuklarının dağa kaçırıldığını iddia ederek, HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlattı.

Diyarbakır'da bir aile, çocuklarının dağa kaçırıldığını iddia ederek, HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlattı. Ayrıntılar geliyor...

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