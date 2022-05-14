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Yerel Hayvanlarını otlatan çobanın şoka girdiği an
Yerel

Hayvanlarını otlatan çobanın şoka girdiği an

Hakkari’de koyunlarını otlatan çoban, karşılaştığı ayıyı cep telefonu ile görüntüledi.

Yeniakit Publisher
2022-05-14 15:03:00 -
Hayvanlarını otlatan çobanın şoka girdiği an

Hakkari’nin Yüksekova ilçesi, Aşağıgüveç köyünde yaşayan Cemil Çağala, köyde koyunlarını otlattığı sırada bir ayı ile karşılaştı.

Hemen cep telefonunu çıkarıp ayıyı kayda alan Çağala, “Her sabah olduğu gibi koyunları otlatıyordum. O sırada şaşkın şaşkın gezen bir ayı gördüm. Ben de koyunlara zarar vermesin diye hemen ayağa kalktım. Biraz seslendim. Sesimi duyan ayı kaçtı. Ben de ayının dağa kaçışını cep telefonuma kaydettim” dedi.

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