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Dünya Hayvanat bahçesinde korkunç olay! Aslan çitlerin ardındaki çocuğu parçaladı
Dünya

Hayvanat bahçesinde korkunç olay! Aslan çitlerin ardındaki çocuğu parçaladı

Yeniakit Publisher
2023-05-01 23:45:00 - 2023-05-02 00:01:04

Filistin’in Gazze Şeridi’nde bulunan hayvanat bahçesinde aslan saldırısına uğrayan 6 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Filistin’in İsrail işgali altındaki Gazze Şeridi’nde yer alan Han Yunus'taki Asdaa Hayvanat Bahçesi'nde 6 yaşındaki çocuğa aslan saldırdı. Yetkililer, Hamada Iqtiet adlı çocuğun koruma maksatlı bulunan çitlere tırmanarak aslanın bulunduğu kafese yaklaştığını ve aslanın bu sırada çocuğa saldırdığını ifade etti.

Polis, olayın ardından hayvanat bahçesinin kapatırken, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Küçük çocuğun ölümü, Filistin topraklarındaki hayvanat bahçelerinde tutulan hayvanlardan kaynaklanan ilk can kaybı olarak kayıtlara geçti.

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