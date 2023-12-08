Hayrola TGRT! Murat İde'nin yeni adresi şaşırttı

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Muhafazakar olduğunu iddia eden ve bir kısım çevreler tarafından "hükümet yanlısı" olarak gösterilen TGRT, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve AK Parti'ye muhalif isimlere kucak açmaya devam ediyor.

Zillet İttifakı'nın ortaklarından İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in altı yıldır basın danışmanlığını yapan Murat İde TGRT'de program yapacak.

İde'nin Cem Küçük ile TGRT Haber'de Medya Kritik adlı programın sunuculuğunu üstlendiği duyuruldu.

Program tanıtımını X hesabından duyuran İde "Yine, yeni, yeniden.." ifadelerini kullandı.

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KJ üzerinden Erdoğan'a algı operasyonu

Geçtiğimiz yıl TGRT Haber ekranında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı, "Birileri çıkıp aç kaldık diyor. Vicdansızlık yapma, ne aç kaldın!" sözleri üzerinden hedef alan dönemin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözlerine yer verilmişti.

Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ı halktan kopuk olmakla suçlayarak, "Saraya baktığımızda kimse aç değil." demişti. TGRT ise Kılıçdaroğlu'nun bu sözlerini Erdoğan konuşurken KJ'de tutarak, sanki Erdoğan böyle demiş gibi muhalefet yapmaya soyunmuştu.. TGRT Haber yaptığı algı operasyonu ile tepkileri üzerine çekerken, gözler Mücahid Ören'e çevrilmişti.