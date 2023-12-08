  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Altın fiyatlarını bu veriler tetikliyor! Yatırımcı elindekileri çıkaracak seviye arıyor

Türkiye'yi korkutan sözleri Tam 24 şehir

Sayıştay İmamoğlu gerçeğini ortaya çıkardı! İBB'de kayıp atlardan sonra kayıp araçlar vakası!

Necmettin Batırel hiç bu kadar iddialı konuşmamıştı! Rüya gerçek olacak, altın fiyatları 700 lira birden değişecek

Kiralarken yakıtına bakıyor musunuz? Bu araçlar daha hesaplı

Dolar, borsa, altın… İşte Kasım ayının en çok kazandıranı

İmamoğlu’ndan seçim ayarlı sosyal yardımlar

Vatandaşlar evini arabasını satıp bu altından almaya başladı! Kuyumcular 'dikkat' diyerek uyardı

Yunanistan ile anlaşma tamam! İkinci bir köprü geliyor

İşte metrekare fiyatı: İstanbul’un güzide ilçesinde dev konut kampanyası
Medya Hayrola TGRT! Murat İde'nin yeni adresi şaşırttı
Medya

Hayrola TGRT! Murat İde'nin yeni adresi şaşırttı

Yeniakit Publisher
2023-12-08 14:53:00 - 2023-12-08 16:03:24
Hayrola TGRT! Murat İde'nin yeni adresi şaşırttı

Muhafazakar olduğunu iddia eden ve bir kısım çevreler tarafından "hükümet yanlısı" olarak gösterilen TGRT, muhalif tavrına devam ediyor. Meral Akşener’in altı yıldır basın danışmanlığını yapan Murat İde, TGRT Haber’de Cem Küçük ile birlikte program yapacak.

 yeniakit.com.tr 

Muhafazakar olduğunu iddia eden ve bir kısım çevreler tarafından "hükümet yanlısı" olarak gösterilen TGRT, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve AK Parti'ye muhalif isimlere kucak açmaya devam ediyor.

Zillet İttifakı'nın ortaklarından İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in altı yıldır basın danışmanlığını yapan Murat İde TGRT'de program yapacak. 

İde'nin Cem Küçük ile TGRT Haber'de Medya Kritik adlı programın sunuculuğunu üstlendiği duyuruldu.

Program tanıtımını X hesabından duyuran İde "Yine, yeni, yeniden.." ifadelerini kullandı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

KJ üzerinden Erdoğan'a algı operasyonu

Geçtiğimiz yıl TGRT Haber ekranında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı, "Birileri çıkıp aç kaldık diyor. Vicdansızlık yapma, ne aç kaldın!" sözleri üzerinden hedef alan dönemin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözlerine yer verilmişti.

Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ı halktan kopuk olmakla suçlayarak, "Saraya baktığımızda kimse aç değil." demişti. TGRT ise Kılıçdaroğlu'nun bu sözlerini Erdoğan konuşurken KJ'de tutarak, sanki Erdoğan böyle demiş gibi muhalefet yapmaya soyunmuştu.. TGRT Haber yaptığı algı operasyonu ile tepkileri üzerine çekerken, gözler Mücahid Ören'e çevrilmişti.

Sözde dindar kanal besliyor, Yeşim Salkım Müslümanlara saldırıyor! Haddini bil edepsiz
Sözde dindar kanal besliyor, Yeşim Salkım Müslümanlara saldırıyor! Haddini bil edepsiz

Gündem

Sözde dindar kanal besliyor, Yeşim Salkım Müslümanlara saldırıyor! Haddini bil edepsiz

TGRT'den KJ ile çirkin 'Saray' algısı!
TGRT'den KJ ile çirkin 'Saray' algısı!

Medya

TGRT'den KJ ile çirkin 'Saray' algısı!

Hakan Uzan'ın eski eşi Yeşim Salkım oy vereceği partiyi duyurdu
Hakan Uzan'ın eski eşi Yeşim Salkım oy vereceği partiyi duyurdu

Siyaset

Hakan Uzan'ın eski eşi Yeşim Salkım oy vereceği partiyi duyurdu

"Muhafazakâr" kanalda program yapan Yeşim Salkım coştu
"Muhafazakâr" kanalda program yapan Yeşim Salkım coştu

Gündem

"Muhafazakâr" kanalda program yapan Yeşim Salkım coştu

Yeşim Salkım'dan bir edepsizlik daha! Bir sus artık kadın! O "muhafazakâr(!)" kanal, bir de bunu baştacı ediyor
Yeşim Salkım'dan bir edepsizlik daha! Bir sus artık kadın! O "muhafazakâr(!)" kanal, bir de bunu baştacı ediyor

Gündem

Yeşim Salkım'dan bir edepsizlik daha! Bir sus artık kadın! O "muhafazakâr(!)" kanal, bir de bunu baştacı ediyor

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Vatandaş

Bunların Bi sunucusu vardı halk tv transfer oldu gerisini siz anlayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23