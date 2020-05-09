  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Hayırseverlerin bağışları binlerce ihtiyaç sahibine ulaşıldı

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde hayırsever iş adamları ve vatandaşlar tarafından yapılan bağışlarla binlerce aileye gıda ve hijyen kolisi yardımı yapıldı.

Yeniakit Publisher
2020-05-09 13:49:33 -
Hayırseverlerin bağışları binlerce ihtiyaç sahibine ulaşıldı

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde hayırsever iş adamları ve vatandaşlar tarafından yapılan bağışlarla binlerce aileye gıda ve hijyen kolisi yardımı yapıldı.


Siverek’te kamu yararına çalışan bir dernek, ihtiyaç sahibi insanlara yardım elini uzattı. Hayırseverlerin katkılarıyla oluşturulan yüzlerce ramazan paketi ve hijyen kolileri dernek gönüllüleri tarafından daha önce tespit edilen evlerin kapılarına bırakıldı.


Derneğin Siverek Temsilcisi Fatih Culaz, "Hayırseverlerin katkılarıyla yüzlerce kişiye ulaştıklarını belirterek, Siverek’te insani yardım derneği olarak, korona virüs nedeniyle kendi evlerinden dışarı çıkamayan, mağdur ve yetim olan ailelerimize gıda ve hijyenik kolileri ulaştırdık. Buradan bu yardımı yapan tüm bağışçılarımıza teşekkür ediyorum. Allah yardımlarını kabul etsin" ifadelerini kulandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2013 model Peugeot 301
Satılık 2013 model Peugeot 301

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı