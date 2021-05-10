  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • VAV TV CANLI YAYIN
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Binance para çekimlerini durdurdu
Kuzey Irak'ta 6 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirildi
Hayatının hatasını yaptı! Tabutla toprağa verildi
Hatay'da yakalanan terörist bakın nereden mezun olmuş
Yerel Hayatının hatasını yaptı! Tabutla toprağa verildi
Yerel

Hayatının hatasını yaptı! Tabutla toprağa verildi

Tokat'ta, boynuna yapışan keneyi kendi çabalarıyla çıkartıp birkaç gün sonra rahatsızlanan 58 yaşındaki Hüseyin Sapsağlam, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Sapsağlam'ın cenazesi tabutla birlikte defnedildi.

Yeniakit Publisher
2021-05-10 14:15:00 -
Hayatının hatasını yaptı! Tabutla toprağa verildi

Tokat'ın Sulusaray ilçesine bağlı Sarıyaprak köyünde hayvancılık yapan 6 çocuk babası Hüseyin Sapsağlam, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi Hastalığı (KKKA) şüphesi ile tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Şahsın cenazesi defnedilmek üzere Tokat Belediyesi cenaze aracı ile köyüne gönderildi.

Evli ve 6 çocuk babası Sapsağlam’ın cenaze namazı köy meydanında kılındı. Cenaze namazının ardından Sapsağlam'ın cenazesi tabutla defnedildi. Jandarma ekipleri cenazede yoğunluk yaşanmaması için önlem aldı.

Keneyi kendisi çıkardı canından oldu

Hayvancılık yaparak geçimini sağlayan Hüseyin Sapsağlam’ın boynuna hayvan otlatırken kene yapıştı. Keneyi elleri ile çıkartıp attıktan birkaç gün sonra rahatsızlanan Sağlam, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesi enfeksiyon hastalıkları servisinde tedaviye alındı.

Yaklaşık 4 gündür tedavi gören Sapsağlam, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bomba gelişme merak uyandırdı! Uyanış Büyük Selçuklu kasıp kavuracak
Medya

Bomba gelişme merak uyandırdı! Uyanış Büyük Selçuklu kasıp kavuracak

TRT 1'in reytingleri altüst eden dizisi Uyanış Büyük Selçuklu'nun 31. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı. Fragmandaki aksiyon sahnelerinin Hollywo..
Dünyayı ayağa kaldıracak koronavirüs belgeleri ortaya çıktı! 3. Dünya Savaşı
Dünya

Dünyayı ayağa kaldıracak koronavirüs belgeleri ortaya çıktı! 3. Dünya Savaşı

İngiliz Daily Mail gazetesinin ABD Dışişleri Bakanlığı'na dayandırdığı belgelerle Çin-Kovid19 ilişkisini bir kez daha ele aldı. Haberde, Çin..
ABD'de kanlı saldırı! Çok sayıda ölü var
Dünya

ABD'de kanlı saldırı! Çok sayıda ölü var

Sık sık silahlı saldırıların yaşandı ABD'de kan gövdeyi götürdü. Colorado eyaletinde bir doğum günü partisinde düzenlenen silahlı saldırıda ..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay