Hayal gerçek oluyor! Borda dünya ligine çıkıyoruz
Bor karbürde ilk tesis açılıyor. Ürünün, zırh değerini 2 bin kat artırdığını söyleyen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez “Rusya, Çin, ABD’den sonra bor karbür üreten ülkeler arasına girdik” dedi.
Dünya bor rezervinin yüzde 73’üne sahip olan Türkiye, bor mineralini katma değeri yüksek ürüne çevirecek. Roket ve nozul yapımında değerini 35 bine katlayacak ilk bor karbür üretim tesisi 19 Mart Pazar günü Balıkesir Bandırma’da açılacak.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açılışına katılacağı Türkiye’nin stratejik tesisiyle savunma sanayii gücüne güç katacak. Eti Maden tarafından yatırımı gerçekleştirilen, başta aşınmaya dayanıklı makine parçaları, cam seramik ve nükleer uygulamalarda Türkiye’ye üstünlük sağlayacak dev tesis, ilk etapta yılda 1.000 ton bor karbür üretecek.
279 kişiye iş kapısı
Millî enerji ve maden politikası kapsamında 2019’da temeli atılan Türkiye’nin ilk bor karbür üretim tesisi, 279 kişiye iş kapısı oldu.
Kaynak: Türkiye gazetesi
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