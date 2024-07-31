Havuzdaki klor oranının neden bu kadar yüksek olduğu henüz tespit edilemedi. Polonya Savcılığı bundan sonraki süreçte hangi adımların atılacağına karar verecek.
Havuzda olması gerekenden 10 kat fazla klor! 21 kişi zehirlendi
Klor zehirlenmesi yaşayan insanlar Polonya'nın başkenti Varşova'daki hastanelere kaldırıldı.
Cuma akşam saatlerinde Polonya'nın başkenti Varşova'da siren sesleri yankılandı.
Kentte bulunan bir yüzme havuzunda, normal miktardan 10 kat daha fazla klor bulunması nedeniyle 20'den fazla kişinin ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldığı bildirildi.
Ekiplerin sahada yaptığı incelemede sadece su yüzeyindeki oranın yaklaşık üç kat daha yüksek olduğu belirtildi.
Klordan etkilenen kişiler zehirlenme şüphesiyle kentte bulunan hastanelere götürüldü.
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Polonya polisinin açıklamasına göre, cumartesi sabahı hala dört çocuğun hastanelerde müşahede altında tutulduğu belirtildi.
Olay sonrası havuzun üç çalışanı, havuzla doğrudan bağlantılı oldukları gerekçesiyle polis tarafından gözaltına alındı.