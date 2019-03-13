0553 313 94 23

Havalimanı iş ilanları 2019 İŞKUR THY memur alımı 2019 son dakika

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) TYP kapsamında binlerce vatandaşı istihdam sahibi yapmaya devam ediyor. İŞKUR iş ilanları merak edilirkin, İŞKUR THY personel alımının yapılacağı duyuruldu. İŞKUR THY memur alımı 2019, THY memur alımı başvuruları son dakika haberlerine göre işte İŞKUR THY başvuru 2019 şartları…

13 Mart 2019 Çarşamba 13:01
Havalimanı iş ilanları 2019 İŞKUR THY memur alımı 2019 son dakika

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) TYP kapsamında binlerce vatandaşı istihdam sahibi yapmaya devam ediyor. İŞKUR iş ilanları merak edilirkin, İŞKUR THY personel alımının yapılacağı duyuruldu. İŞKUR THY memur alımı 2019, THY memur alımı başvuruları son dakika haberlerine göre işte İŞKUR THY başvuru 2019 şartları…

İŞKUR tarafından yayınlanan ilan ile havalimanına memur alımı lise ve önlisans mezunu adaylar arasından yapılacaktır. Memur alımı havalimanı için İŞKUR yayımladı. En az lise mezunu 8 personel alımı yayımladı. Alım İŞKUR ilan numaraları ile yapılacak olup başvuru online veya şahsen yapılabilir. İŞKUR alıma başvuru alınmaya başlanmış olup 30 Mart 2019 tarihi bitimine kadar devam edecektir. İŞKUR lise ve önlisans mezunu adaylar arasından KPSS şartsız 8 memur alımı yapacağını ilan etti. Başvuru alınmaya başlayan ilanlarda teknik personel alımı da yer almaktadır. Başvuru 30 Mart 2019 tarihinde son bulacaktır. 00004795983 İŞKUR numarası ile 1 Bagaj Memuru alınacaktır.

İŞKUR havalimanı memur alım başvuru şartları neler?

Alınacak personelde aranan şartlar ise melek lisesi veya Meslek Yüksek Okullarının elektronik, elektrik, mekanik, otomasyon veya bilgi işlem bölümlerinden mezun, bagaj sistemleri konusunda bilgi sahibi, askerliğini tamamlamış ve 35 yaşını aşmamış olması gerekmektedir. İŞKUR iş ilanlarına göre, 2 Elektrik Teknisyeni alınacaktır. Meslek liselerinin veya Meslek Yüksekokullarının Elektrik bölümünden mezun olması, askerliğini tamamlamış, 35 yaşını aşmamış ve B sınıfı sürücü belgesi olan erkek elektrik teknisyeni alımı için son başvuru tarihi 30 Mart 2019 olarak duyuruldu.

İŞKUR TYP alımları için tıklayınız 

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 13 Mart 2019 Çarşamba 13:01
  1. İŞKUR havalimanı memur alım başvuru şartları neler?
  2. Havalimanı iş ilanları 2019
  3. İŞKUR THY memur alımı 2019
  4. son dakika

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kocasinanlı çocuklar milli değerlerle yetiştiriliyor
    1. Kocasinanlı çocuklar milli değerlerle..
    2. AK Parti sosyal medyada rekor kırdı!..
    3. Seçim yaklaştı: Akşener’den türbe..
    4. MHP’li Taşdoğan: “Biz bu ülkede..
    5. Lice’de heyelan nedeniyle bozulan yol..
    6. İstiklal Marşı’nın kabulünün 98...
    7. AB'de sanayi üretimi ocakta arttı
    8. Soylu: Amerika da, Avrupa da söylüyor,..
    9. Sıfır Atık Projesi’ne 10 pilot okul..
    10. Bahreyn, Mısır, Lübnan "Boeing 737..
    11. Tarihi ilkokul restore edildi
    12. Kızıltepe’de yetişkinlere yönelik..
    13. "DigiGirlz 2019" ile kız öğrenciler..
    14. 96’lık nine, yetkililerden yardım..
    15. Vali Pehlivan siyasi parti il..
    16. Okul Profili Değerlendirme Çalışması..
    17. Fahrettin Altun: Türk dizileri önemli..
    18. "Kültür ekonomisinde ilk beşe girmemiz..
    19. Denizli’ye 8 şeritli yeni çevre yolu
    20. Dünyanın en iyi ikinci şehri Melbourne..
    21. Başkan Fadıloğlu, yapılacak hizmetleri..
    22. Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri..
    23. Vali Pehlivan esnafları ziyaret etti
    24. Genç öğretmen mutfak tüpüyle intihar..
    25. Vali Pehlivan Seçim Güvenlik..
    26. GKV’liler İstiklal Marşı’nın her..
    27. İsmet Akın: Geleceği hep birlikte..
    28. Rusların yüzde 91'i Türkiye'ye tatil..
    29. "Mansur Yavaş CHP'nin meselesidir"
    30. "Her yaştaki insanın spora yöneldiği..
    Sözcü'nün provokasyonu elinde patladı!
    Sözcü'nün provokasyonu elinde patladı!
    Noter çilesi bitiyor
    Noter çilesi bitiyor
    Mansur Yavaş bu 15 soruya cevap veremedi!
    Mansur Yavaş bu 15 soruya cevap veremedi!
    Mansur Yavaş: Erdoğan'dan randevu alıp gideceğim
    Mansur Yavaş: Erdoğan'dan randevu alıp gideceğim
    Güney Kore'den dünyayı tedirgin eden açıklama: Felaket yaşanabilir
    Güney Kore'den dünyayı tedirgin eden açıklama: Felaket yaşanabilir

    Günün Karikatürü

    13 Mart 2019
    Islıklı domuzluğa karşı Türkiye ayakta
    Islıklı domuzluğa karşı Türkiye ayakta
    Özhaseki'den çirkin iftiraya sert yanıt!
    Özhaseki'den çirkin iftiraya sert yanıt!