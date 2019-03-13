Havalimanı iş ilanları 2019 İŞKUR THY memur alımı 2019 son dakika

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) TYP kapsamında binlerce vatandaşı istihdam sahibi yapmaya devam ediyor. İŞKUR iş ilanları merak edilirkin, İŞKUR THY personel alımının yapılacağı duyuruldu. İŞKUR THY memur alımı 2019, THY memur alımı başvuruları son dakika haberlerine göre işte İŞKUR THY başvuru 2019 şartları…

İŞKUR tarafından yayınlanan ilan ile havalimanına memur alımı lise ve önlisans mezunu adaylar arasından yapılacaktır. Memur alımı havalimanı için İŞKUR yayımladı. En az lise mezunu 8 personel alımı yayımladı. Alım İŞKUR ilan numaraları ile yapılacak olup başvuru online veya şahsen yapılabilir. İŞKUR alıma başvuru alınmaya başlanmış olup 30 Mart 2019 tarihi bitimine kadar devam edecektir. İŞKUR lise ve önlisans mezunu adaylar arasından KPSS şartsız 8 memur alımı yapacağını ilan etti. Başvuru alınmaya başlayan ilanlarda teknik personel alımı da yer almaktadır. Başvuru 30 Mart 2019 tarihinde son bulacaktır. 00004795983 İŞKUR numarası ile 1 Bagaj Memuru alınacaktır.

İŞKUR havalimanı memur alım başvuru şartları neler?

Alınacak personelde aranan şartlar ise melek lisesi veya Meslek Yüksek Okullarının elektronik, elektrik, mekanik, otomasyon veya bilgi işlem bölümlerinden mezun, bagaj sistemleri konusunda bilgi sahibi, askerliğini tamamlamış ve 35 yaşını aşmamış olması gerekmektedir. İŞKUR iş ilanlarına göre, 2 Elektrik Teknisyeni alınacaktır. Meslek liselerinin veya Meslek Yüksekokullarının Elektrik bölümünden mezun olması, askerliğini tamamlamış, 35 yaşını aşmamış ve B sınıfı sürücü belgesi olan erkek elektrik teknisyeni alımı için son başvuru tarihi 30 Mart 2019 olarak duyuruldu.

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