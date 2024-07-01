Havaların ısınmasıyla ilaçlama çalışmalarına hız verildi

İnönü Belediyesi halk sağlığını korumak amacıyla ilçede halkın yoğun olarak kullandığı camiiler, park, bahçeler, pazar yerleri, çöp konteynerlerı ve resmi kurumların giriş çıkışları gibi çeşitli yerlerde düzenli olarak ilaçlama yapıyor. Bu çalışmalar, ilçedeki haşere ve zararlılarla mücadele ederek vatandaşların daha sağlıklı bir çevrede yaşamalarını amaçlıyor. İnönü Belediyesi'nden yapılan açıklamada, ilaçlama çalışmalarının belirli bir program dahilinde düzenli olarak devam edeceği bildirildi. İlçe sakinleri de İnönü Belediyesi'nin düzenli olarak gerçekleştirdiği ilaçlama çalışmalarından memnun olduklarını ifade etti.