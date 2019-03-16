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Havada yabancı sayısı yüzde 25 azaldı

Türkiye'deki hava yolu şirketlerindeki uçak, helikopter ve diğer hava araçlarında hizmet veren pilot sayısında yüzde 25 düşüş yaşandı.

16 Mart 2019 Cumartesi 13:27
Havada yabancı sayısı yüzde 25 azaldı

Türkiye'de hizmet veren hava yolu şirketlerinde çalışan yabancı pilot sayısı, geçen yılın sonu itibarıyla bir önceki yıla göre yüzde 25,7 azalarak 732'den 544'e geriledi.

AA muhabirinin, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) Faaliyet Raporu'ndan derlediği bilgiye göre, havacılık sektörü 2003 yılından itibaren yapılan yasal düzenlemelerle hızla büyüdü. Sektör, artan altyapı ve filo yatırımları, bağlantı sayısı ve uçak biletlerindeki fiyat düzenlemeleriyle gelişmesini sürdürüyor.

Türkiye'de 2003'te sektörde yaklaşık 65 bin çalışan istihdam edilirken, bu sayı geçen yıl 205 bine ulaştı. Sektörün 2018 yılı cirosu da 110 milyar liraya yükseldi.

Geçen yıl sonu itibarıyla sivil havacılık işletmeleri bünyesinde 515 uçak, 200 hava taksi, 367 genel havacılık aracı, 260 balon ve 62 zirai mücadele hava aracı olmak üzere toplam bin 404 aracın yer aldığı görüldü.

Yabancı pilot sayısı yüzde 25,7 azaldı

Türkiye'deki hava yolu şirketlerindeki uçak, helikopter ve diğer hava araçlarında geçen yıl sonu itibarıyla 10 bin 189 pilot hizmet veriyor.

Uçak ve helikopterlerde çalışan pilotların 544'ünü yabancılar oluşturuyor. Türk sivil havacılığında hizmet veren yabancı pilot sayısı, geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 25,7 azaldı.

Türkiye'de 2017'de 732 yabancı pilot istihdam edilirken, geçen yılın sonu itibarıyla bu sayı 544'e geriledi.

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Haber Tarihi: 16 Mart 2019 Cumartesi 13:27
  1. hava yolu şirketleri
  2. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) Faaliyet Raporu
  3. pilot
  4. Türk sivil havacılığı

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