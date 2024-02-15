Hava kirliliği ile mücadelesi hız kesmiyor

Hava kirliliği ile mücadelesini tüm yıla yayarak sürdüren Düzce Belediyesi bu doğrultuda denetimlerini sıklaştırırken gelen ihbarları da titizlikle ve hızlı şekilde değerlendiriyor. Şehrin belirli noktalarında yapılan planlama dahilinde denetim gerçekleştiren Zabıta Müdürlüğü ekipleri, 153 Beyaz Masa üzerinden gelen ihbar üzerine Sarayyeri Mahallesi köprü bölgesine operasyon gerçekleştirdi. Duyarlı vatandaşların ihbarının ardından hızlı şekilde olay yerine geçen ekipler, burada kabloları yakmak suretiyle hava kirliliği oluşturan ve olay yerinden kaçan şahısları yakalamak için çalışma başlattı.

Akınlar Mahallesinde bulunan Hurdacılar Sitesinde oldukları tespit edilen şahısların yakalanmasını sağlayan ekipler, şahıslar hakkında cezai işlem uygularken, Sarayyeri Mahallesindeki alanda meydana gelen küçük çaplı yangınında ekipler tarafından söndürülmesini sağlandı.

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