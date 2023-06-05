Hatice Kolçak altını ve doları olanları uyardı: O tarihte her şey değişebilir çağrısı, Mehmet Şimşek analizi! İşte açıklaması

Mehmet Şimşek sonrası borsa ne olacak ? Mehmet Şimşek'in ekonomi patronu olmasından sonra borsa ne olacak? Borsada son durum nedir? Hisseler yükselecek mi? Ünlü Ekonomist Hatice Kolçak bir son dakika açıklamasında bulundu. Kolçak yaptığı açıklamada borsa hakkında tahminini paylaştı. Son günlerde borsada Mehmet Şimşek fiyatlaması olduğunu söyleyen Kolçak, yükselişin devam edeceğini beklediğini söyledi.

Açıklamasında Şimşek'in devri teslim töreninde yaptığı açıklamasına değinen Kolçak, "Mehmet Şimşek'in ilk sözleri: "Türkiye'nin rasyonel bir zemine dönme dışında seçenei kalmadı. Kurala dayalı Türkiye ekonomisi, özlenen refaha dönmede önemli. Makro finansal istikrarı öncelik hale getireceğiz. Zaman kaybetmeneden çalışmaya başlayacağız. Enflasyonu hemen tek haneye düşürmeye çalışacağız" dedi. Bu sözleri Kolçak şu şekilde değerlendirdi:

"Bu açıklamaya bakacaksak, ortodoks modele geri döneceğiz diyor. Kurallara dayalı ekonomi. Makro finansal istikrarı önceleyeceğiz diyor. Bu cümleler bilmediğimiz şeyler değil. Şimdiye kadar çok fazla denedik. Heterodoks denedik. İstikrarı olmayan, seçime giderken mikro çalışmalarla, manuel yöntemlerle, yapılan ara regülasyonlarla ilginç bir modelle geldik Şimdi Mehmet Şimşek'te olay, birkaç ay, yaz aylarını göreceğiz. Seçime gidiyoruz. Naci Ağbal dönemini de hatırlayın. Kısa sürmüştü. Ama ben kısa süreceğini sanmıyorum. Sıkı para politikası ile seçime gireceğimizi düşünmüyorum Bundan sonra şunu görüyoruz. Değişimler olacak bundan sonra. Klasik ekonomi modeline geri dönüş"

BORSA NE OLACAK?

Borsa İstanbul'da ve hisselerde yükseliş devam edecek mi etmeyecek mi konusuna değinen Kolçak, "Borsa çok önemli. Mehmet Şimşek'in fiyatlamasını yaptı. Beklentiler satın alındı ve bu gerçekleşti. Borsada ben yükselişin devam edeceğini bekliyorum. 5200'ün üzeri hızlanır 5 binin altında risk var. Ama genel anlamda eski düşüleri yaşayacağımızı düşünmüyorum. Seçim öncesi borsa yerlerde diyordum. Dipler belli bu dibin altına inmeyeceğiz demiştim. Epey alan oldu. Seçimden sonra yüzde 15-20'lik hisse bazında kar bıraktı Buradan çıkanlar var. Kimisi de hala bekliyor. Önemli olan şu: Dediğim gibi dipleri gördük. Bundan sonra çıkış artık. Alanlar değerlendirdi" değerlendirmesinde bulundu. (halkinsesi.)

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