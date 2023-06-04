Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş altın için şimşek hızında yorumu: Kuyumcuların önünde hareketlilik!

Ekonomik ve finansal kararlar üzerinde önemli etkilere sahip olan dolar, euro ve altının ülkemizdeki değerini öğrenmek isteyenler altın fiyatlarında tarihi rekor geldi! Altın fiyatları için kritik tahmin verildi. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, borsa, altın ve döviz yatırımcılarını uyardı. Memiş, gram altın için rakam vererek beklentilerini paylaştı. Memiş, borsa, altın ve dövizin geleceğiyle ilgili analizde bulundu. Borsada yükseliş devam edecek mi, altın alım seviyesinde mi, dolar yatırım aracı mıdır? Memiş bu sorulara yanıt verdi.

4 HAZİRAN 2023 DÖVİZ VE ALTIN KURU | Yatırımcılar ve vatandaşların iç ve dış piyasaya hakim olmak için yakından takip ettiği altın ve döviz kurundaki son ve güncel veriler merak ediliyor. Ekonomik ve finansal kararlar üzerinde önemli etkilere sahip olan dolar, euro ve altının ülkemizdeki değerini öğrenmek isteyenler arama motorlarında Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 4 Haziran 2023 canlı ve anlık Döviz Kuru takibi ve İslam Memiş'in çarpıcı tahminleri...

Yılların güvenli yatırım limanı altın, bu yılın en çok kazandıran enstrümanlarının başında geliyor. Uzunca bir süre gramı 1.000-1.100 lira bandında seyreden altının gram fiyatının yılbaşından bu yana yüzde 25 artması dikkat çekiyor. Yılbaşında 1.096 lira olan gram altın 1.360 liraya kadar yükseldi. Yıla 18,72’den başlayan Dolar/TL seviyesi 20,88’e çıktı. Dolardaki kazanç yılbaşından bu yana yüzde 11,2’de kaldı.

DÜĞÜNLER BAŞLADI YÜKSELİŞ SÜRER

Herkes doları konuşsa da son haftalarda altına daha çok talep var. Kuyumcularda ve İstanbul Kapalıçarşı’da bu hareketlilik rahatlıkla fark ediliyor. İlginin nedenini sorduğumuz Kapalıçarşı’daki kuyumcular, altının dolardan daha fazla rağbet görmesinin nedeni olarak birçok değişik faktöre dikkat çekiyor. Bu yıl diğer yatırım araçlarına göre daha fazla kazandırması ve düğün sezonunun başlaması en önemli iki neden olarak gösteriliyor. dunya'da yapılan yorumda: Altının yatırımcısına her zaman kazandırdığı genel geçer kanaatini de ifade eden Kapalıçarşı esnafı, ücretlilerin son aylarda eline geçen parayı yatırıma dönüştürürken altına yöneldiğini belirtiyor.

PROMOSYON, EMEKLİ MAAŞI VE KIDEMİ ALAN ALTINA KOŞTU

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Banka promosyonu alanlar, emeklilik maaşı bağlanan EYT’liler, kıdem tazminatı ve bayram ikramiyesini alanların birikimlerini enflasyona karşı korumak amacıyla altın alanlar kuyumcular önünde kuyruk oluşturuyor. Yaşanan bu hareketlilikten memnun olan döviz büroları ve kuyumcular ise, yoğunluğun ilerideki günlerde daha da artacağını söylüyorlar.

EN GÜVENLİ YATIRIM ARACI

Türkiye’de geleneksel yatırımcıların altını her zaman güvenli bir liman olarak gördüğüne dikkat çeken Kapalıçarşı esnafı, özetle şunları ifade ediyor: “Son 1-2 haftadır satışlarımız inanılmaz arttı. Bunda Kurban Bayramı'nın yaklaşması ve düğün sezonunun da açılmasının etkisi büyük. Ancak, insanların aklına uzun vadeli yatırım denildiğinde ilk altın geliyor. Vatandaş altına çok güveniyor, kazanmasam da en azından kaybetmem kenarda durur diye düşünüyor.”

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Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, ons altın ve gram altın fiyatlarına ilişkin dikkat çeken tahminlerde bulundu. Altın için bu rakamı ilk kez telaffuz etti.. İşte ezber bozan açıklaması...

'Şimşek' hızında artacak yatırımı açıkladı!

İslam Memiş anlattıklarının yatırım tavsiyesi olmadığını söyleyerek şu açıklamalarda bulundu: "Bu hafta itibariyle iyimserlik bir miktar arttı. Ancak çarşamba günü resmi kur yönünde ataklar görüldü. Borsa beklediğimiz gibi pozitif yönde haftayı tamamladı. Yıl içerisinde 6 bin puan seviyesine bekleyerek borsadaki 4 hisse seviyemizle beklemeye devam edeceğimizi söylemiştim. Yükselişlerin devam edip etmeyeceği pazartesi belli olacak. Ne olursa olsun borsadaki 6 bin puan seviyesindeki beklentimiz devam ediyor.

Dolar tarafında çok sorular geliyor. Bu soruların gelme sebebi doları bir yatırım aracı olarak görmek. Doları bir yatırım aracı olarak görenlere üzülüyorum. Özellikle doların bir yatırım aracı olmadığını söylemiştim.

Dolardan uzaklaşın. Çünkü özellikle dolar endeksinden bahsediyorum. Dolar endeksinden haziran sonrası 92 - 94 seviyelerine kadar bir düşüş bekliyorum.

Dolar endeksinde düşüş kaçınılmaz. Dolar endeksinin 104 seviyesi son viraj ve çıkış için son fırsat.

Elinde dolar bulunanlar zarar edecek. Dolar kuru ağustos eylül ayında 25 lira görürse hani dolar düşecekti diyecekler. Şu anda 21 küsür olan dolar kurunun 24 lira olduğunu düşün... Senin en büyük kaybın zaman. Keşke sterlin, euro, ons altın alsaydım diyeceksin

Gelelim altının ons fiyatına. Haziran ayı içerisinde bin 910 doları bekleyeceğimize dair bir beklentimiz var. Bu beklentimizde bir değişiklik yok. Bir tepki yükselişi geleceğini ifade ettim. Bu beklenti gerçekleşti.

Altının ons fiyatında bin 910 dolar beklentisi var. 2 bin dolar seviyesine yerleşen bir ons altın göreceğiz. Yükselişle alakalı herhangi bir değişiklik yok.

Gram altın bin 306 lira seviyesinde. Ancak aradaki makas kapanmadı. Serbest piyasalarda bin 360 lira. Bu hafta haberlerde bir yanlış yapıldı. Altın fiyatlarında rekor görüldü haberleri yazıldı. Altın fiyatlarında rekor görülmedi tam aksine düşüş görüldü.

Bin 358 lira seviyesine gerilemişti. Yine burada devreye girdim benim için gram altın TL fiyatında bin 350 altı seviyelerinde rakam yok. Ons altında düşüş olabilir ancak dolar kurundan destekle gram altını bin 300 liranın altında görmek çok zor. Bin 300 bin 400 aralığı son alım fırsatı. Yaz aylarında gram altın TL bin 550 lira gelebilir."

CANLI - Güncel altın fiyatları için tıklayın! (Gram altın, çeyrek altın ne kadar?)

(Dolar-Euro-Sterlin Kaç TL?) CANLI DÖVİZ HAREKETLERİ

ABD Doları: 20,94 (Alış) - 20,98 (Satış)

EURO: 22,32 (Alış) - 22,60 (Satış)

STERLİN: 26,00 (Alış) - 26,13 (Satış)

1 DOLAR = 20,98 TL

CANLI - Güncel altın fiyatları için tıklayın! (Gram altın, çeyrek altın ne kadar?)

4 Haziran Pazar 2023 canlı altın fiyatları...

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 1.312,48

Gram altın satış: 1.313,16

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 2.200,00

Çeyrek altın satış: 2.244,00

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 4.387,00

Yarım altın satış: 4.474,00

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 8.786,00

Tam altın satış: 8.976,00

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış: 8.961,00

Cumhuriyet altını satış: 9.096,00

ATA ALTIN NE KADAR?

Ata altın alış: 9.043,00

Ata altın satış: 9.152,00

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İslam Memiş kimdir? İslam Memiş, 1980 yılında dünyaya geldi. Aslen Ordu'ludur. İş insanı, ekonomist, Altın ve Para Piyasaları Uzmanı-Köşe Yazarı Ekonomi Programı Sunucusu - Bilirkişilik yapmaktadır. İlk, orta ve lise öğreniminin ardından Erzurum Üniversitesi İşletme Fakültesini bitirdi.