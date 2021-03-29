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Spor Hatayspor’un golcü ismi Aaron Boupendza'nın koronavirüs testi pozitif çıktı
Spor

Hatayspor’un golcü ismi Aaron Boupendza'nın koronavirüs testi pozitif çıktı

Attığı 18 goller Süper Lig gol krallığının zirvesinde yer alan Hataysporlı Aaron Boupendza'nın koronavirüs testinin pozitif çıktı. Boupendza, Süper Lig’in 32’nci haftasında oynanacak Galatasaray maçında forma giyemeyecek.

Yeniakit Publisher
2021-03-29 19:19:00 -
Hatayspor’un golcü ismi Aaron Boupendza'nın koronavirüs testi pozitif çıktı

Gabon Milli Takımı ile kampta olan Hatayspor'un golcü ismi Aaron Boupendza'nın koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklandı.

Aaron Boupendza, Afrika Uluslar Kupası 2021 Elemeleri D Grubu'nda Gabon'un Demokratik Kongo Cumhuriyetini konuk ettiği karşılaşmada attığı golle takımının 3 puanı almasında önemli bir rol oynamıştı. Bu maçın ardından yapılan testlerde golcü oyununun koronavirüs testinin pozitif çıktığı belirtildi.

 

Galatasaray maçında yok

Testi pozitif çıkan Boupendza, Süper Lig'in 32'nci haftasında oynanacak Galatasaray karşılaşmasında forma giyemeyecek.

Altaylı Poko'nun testi pozitif çıktı

Öte yandan Gabol Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, Aaoron Boupendza'nın yanı sıra Altay'ın tecrübeli orta sahası Andre Poko'nun da koronavirüs testinin pozitif çıktığı ifade edildi.

 

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