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Spor Hatayspor'da 5 futbolcunun Kovid-19 testi negatife döndü
Spor

Hatayspor'da 5 futbolcunun Kovid-19 testi negatife döndü

Yeniakit Publisher
2020-10-19 10:05:56 -
Hatayspor'da 5 futbolcunun Kovid-19 testi negatife döndü

HATAY (AA) - Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor'da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan 5 futbolcunun testleri negatif çıktı.

Kulüpten yapılan açıklamaya "9 Ekim ve sonrasında yapılan Kovid-19 testlerinde sonuçları pozitif çıkan 6 futbolcumuzdan 5'inin test sonucu negatife dönmüştür." ifadeleri kullanıldı.

Hatay temsilcisinde geçen hafta 17 futbolcunun yanı sıra teknik direktör Ömer Erdoğan ve bir kulüp çalışanının Kovid-19 testi pozitif çıkmıştı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), yaşanan gelişme sonrasında 18 Ekim Pazar günü Antakya Atatürk Stadı'nda saat 13.30'da başlaması gereken Atakaş Hatayspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşılaşmasını ertelemişti.


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