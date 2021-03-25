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Spor Hatayspor - Fenerbahçe maçı iptal mi edildi?
Spor

Hatayspor - Fenerbahçe maçı iptal mi edildi?

27 Mart Cumartesi günü Hatayspor - Fenerbahçe maçını taraftarlar heyecanla beklerken maçın iptal olduğuna dair haberler yayıldı. Peki Hatayspor - Fenerbahçe maçı iptal mi edildi? Hatayspor - Fenerbahçe maçı oynanacak mı? İşte detaylar…

Yeniakit Publisher
2021-03-25 11:18:00 -
Hatayspor - Fenerbahçe maçı iptal mi edildi?

Yeni yapılan Hatay Stadı’nde Hatayspor ile Fenerbahçe arasında 27 Mart saat 16:00’da hazırlık maçı oynanacaktı. Fakat gelen son dakika haberine göre Hatayspor - Fenerbahçe maçı iptal edildi. Hatayspor - Fenerbahçe maçı neden iptal edildi?

Hatayspor tarafından yapılan açıklamada, “27 Mart Cumartesi günü saat 16.00’da ev sahipliğimizde oynanacak olan özel maç, ülkemizde Covid-19 vaka sayılarının artması nedeniyle iptal edilmiştir.” ifadeleri kullanıldı.

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