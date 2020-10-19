  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Hatayspor bir an önce yeşil sahalara dönmek istiyor
Spor

Hatayspor bir an önce yeşil sahalara dönmek istiyor

Kulüp basın sözcüsü Rahmi Vardı: - "Çok şükür futbolcularımızın hiçbiri ağır semptom göstermemiştir" - "Yarım kalan güzel futbolumuzu yeniden Türkiye'ye izlettirmek istiyoruz"

Yeniakit Publisher
2020-10-19 12:55:28 -
Hatayspor bir an önce yeşil sahalara dönmek istiyor

HATAY (AA) - Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor'un basın sözcüsü Rahmi Vardı, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan futbolcuları ile teknik direktör Ömer Erdoğan ve kulüp çalışanının kısa sürede sağlıklarına kavuşmalarını temenni edip, sahalara yeniden dönmek istediklerini söyledi.

Vardı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen haftaki Kovid-19 testlerinde sonuçları pozitif çıkan 17 futbolcudan 5'inin yeni yapılan test sonucuna göre negatife döndüğünü hatırlattı.

Bu durumun kendilerini sevindirdiğini ifade eden Vardı, şöyle devam etti:

"Diğer futbolcularımız, teknik direktörümüz ve kulüp çalışanımızla ilgili testlerimizi en kısa zamanda tekrar yapıp, sonuçlarını paylaşacağız. Çok şükür futbolcularımızın hiçbiri ağır semptom göstermemiştir. Biz yine Atakaş Hatayspor olarak tüm sporcularımızı ve tesislerimizi karantinaya alarak, futbolcularımızın evlerinde dinlenmesini sağladık. Bundan sonraki süreçte Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) talimatlarına göre hareket edeceğiz."

Vardı, takımın bu hafta antrenmanlara ve hafta sonu oynayacakları MKE Ankaragücü maçına çıkıp çıkamayacağının, test sonuçları ile TFF'nin alacağı karara göre belirleneceğini kaydetti.

Takımın sağlık durumunu yakından takip ettiklerini aktaran Vardı, "Antrenmanlara başlayarak bir an önce yeniden sahalara dönmek istiyoruz. Yarım kalan güzel futbolumuzu yeniden Türkiye'ye izletmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Vardı, geçmiş olsun dileklerinde bulunan tüm kulüplere de teşekkür etti.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
KKTC cumhurbaşkanı Ersin Tatar oldu!
Gündem

KKTC cumhurbaşkanı Ersin Tatar oldu!

KKTC'de resmi olmayan sonuçlara göre Başbakan Ersin Tatar oyların yüzde 51,74’ünü alarak cumhurbaşkanı seçildi.

Paşinyan'dan komik iddia: Biz durduruyoruz
Dünya

Paşinyan'dan komik iddia: Biz durduruyoruz

Ermenistan Başbakanı Paşinyan uluslararası basın kuruluşlarına verdiği demeçlerle hem kendini hem de ülkesini rezil etmeyi sürdürüyor. Paşin..
Yunan diken üstünde! Türkiye'nin S-400 hamlesi sonrası ne yapacaklarını şaşırdılar
Gündem

Yunan diken üstünde! Türkiye'nin S-400 hamlesi sonrası ne yapacaklarını şaşırdılar

Türkiye'nin Rusya'dan alınan S-400 hava savunma sistemlerini Sinop'ta test etmesi Yunan medyasında gündem oldu. S-400'lerin Yunanistan'a kar..
Satılık 2011 Model Chevrolet Captiva
Satılık 2011 Model Chevrolet Captiva

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay