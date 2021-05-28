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Yerel Hatay'da uyuşturucu baskını! 7 gözaltı
Yerel

Hatay'da uyuşturucu baskını! 7 gözaltı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.

Yeniakit Publisher
2021-05-28 15:05:00 -
Hatay'da uyuşturucu baskını! 7 gözaltı

İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu imalatı ve ticareti yapan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, ilçe merkezinde belirledikleri 7 adrese düzenledikleri operasyonda, A.A, M.A, Z.G, E.Y, İ.K, A.Y. ve C.K'yi gözaltına aldı.

Zanlıların adreslerinde narkotik dedektör köpeğiyle yapılan aramada, bir miktar uyuşturucu ile ruhsatsız 2 av tüfeği ve tabanca ele geçirildi.

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