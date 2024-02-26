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Yerel Hatay’da şüpheliler gözaltına alındı: Bin 286 kişi sorgulandı
Yerel

Hatay’da şüpheliler gözaltına alındı: Bin 286 kişi sorgulandı

Yeniakit Publisher
2024-02-26 16:11:00 -
Hatay’da şüpheliler gözaltına alındı: Bin 286 kişi sorgulandı

Gerçekleştirilen uygulama neticesinde; aralarında yoklama kaçağı olan 6 kişinin de bulunduğu toplam 7 aranan şahıs yakalandı.

 

Hatay Emniyet Müdürlüğü tarafından İskenderun ilçesinde gerçekleştirilen asayiş uygulamalarında bin 286 kişi sorgulandı.
İskenderun ilçesinde 23 Şubat tarihinde emniyet müdürlüğü ekipleri tarafından asayiş uygulaması gerçekleştirildi. Yapılan uygulamalarda; bin 286 şahıs, 987 araç ve 259 motosiklet sorgulandı. Gerçekleştirilen uygulama neticesinde; aralarında yoklama kaçağı olan 6 kişinin de bulunduğu toplam 7 aranan şahıs yakalandı. Ayrıca, bir şahıstan ruhsatsız tabanca ve mühimmat ile birlikte; 11 gram kannabinoid, 8 gram metamfetamin, 44 adet captagon, 9 adet yeşil reçeteye tabi hap ele geçirildi. Toplamda 11 şüpheli gözaltına alındı. Hacizli ve yakalamalı 1 motosiklet de trafikten men edildi.

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