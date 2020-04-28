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Aktüel

Hatay'da kumar oynayan 15 kişiye idari para cezası verildi

2020-04-28 16:55:07 -
Hatay'da kumar oynayan 15 kişiye idari para cezası verildi

HATAY (AA) - Hatay'ın İskenderun ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayıp kumar oynadıkları tespit edilen 15 kişiye toplam 63 bin 175 lira idari para cezası uygulandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Meydan Mahallesi'nde bir ikamette kumar oynandığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Adrese operasyon düzenleyen ekipler, 15 kişinin sosyal mesafe kurallarına uymayıp kumar oynadığını tespit etti.

Polis 15 kişiye karantina tedbirlerine uymamaktan toplam 63 bin 175 lira para cezası uygularken, suç unsurlarına da el konuldu.


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