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Aktüel

Hatay'da iki grup arasında silahlı ve bıçaklı kavga: 6 yaralı

Kavgaya karıştıkları iddiasıyla 8 şüpheli gözaltına alındı

Yeniakit Publisher
2020-06-24 15:17:34 -
Hatay'da iki grup arasında silahlı ve bıçaklı kavga: 6 yaralı

HATAY (AA) - Hatay'ın İskenderun ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 6 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Modern Evler Mahallesi'ndeki büfe önünde toplanan iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesiyle tabanca ve bıçakların kullanıldığı kavgada 6 kişi yaralandı.

Yaralılar ambulansla İskenderun Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kavgaya karıştığı gerekçesiyle 8 kişi gözaltına alındı.

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