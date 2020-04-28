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Aktüel

Hatay'da iki grup arasında silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı

2020-04-28 16:45:08 -
Hatay'da iki grup arasında silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı

HATAY (AA) - Hatay'ın Payas ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde husumetli oldukları belirtilen iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesiyle silahların kullanıldığı kavgada ilk belirlemelere göre bir kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

Yaralılar olay yerine çağrılan ambulansla hastanelere kaldırıldı.

Polis, olaya ilişkin soruşturma başlattı.

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